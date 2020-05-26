  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehit aileleri ile ’online’ bayramlaşma

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında telekonferansla görüştüğü şehit ailesinin bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:53:25 -
Şehit aileleri ile ’online’ bayramlaşma

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında telekonferansla görüştüğü şehit ailesinin bayramını kutladı.


Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile telekonferansla görüşme yapan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "İnşallah bir daha böyle bayramlar yaşamayalım, hep birlikte coşku içerisinde bayramlar yaşayalım. Ezanlarımız susmadı, bayrağımız inmedi. Burada en önemli olan ise sizlerin yetiştirdiği kahramanların sayesinde huzur içerisinde bir bayram yaşıyoruz" dedi.


Telekonferansa katılan Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir de, Özdemir’e şehit ailelerine gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür etti. Şehit aileleri, Başkan Özdemir’in kendilerini arayarak bayramlaşmasından mutluluk duyduklarını belirtti.


Öte yandan, Niğde Belediyesi ekipleri şehit ailelerine bayram çikolatası, maske ve kolonya hediye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı