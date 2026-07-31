Çekimler tamamlandı! Behzat Ç.'nin yeni sezonu yayınlanacak mı?

Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, başrolünde yer aldığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" dizisinin akıbeti de gündeme geldi.

Yaşanan gelişmenin dizinin yeni sezonunu etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken, yapım sürecine ilişkin dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

Dördüncü sezon çekimleri tamamlandı

Edinilen bilgilere göre, dizinin merakla beklenen dördüncü sezonunun çekimleri Beşikçioğlu'nun gözaltına alınmasından önce tamamlandı.

Böylece yaşanan hukuki sürecin çekim takviminde herhangi bir aksaklığa neden olmadığı öğrenildi.

Hem Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini sürdüren hem de oyunculuk kariyerine devam eden Beşikçioğlu'nun, planlanan çekim programını tamamladığı belirtildi.

Post prodüksiyon süreci başladı

Yapım ekibinin çekimleri tamamlamasının ardından dizinin post prodüksiyon aşamasına geçtiği ifade edildi.

Kurgu, ses ve görsel efekt çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yeni sezonun yayın için son hazırlıklarının yapıldığı kaydedildi.

Kararı HBO Max verecek

Daha önce üç sezonuyla izleyici karşısına çıkan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi", dördüncü sezonuyla da HBO Max platformunda yayınlanacak.

Ancak yeni sezonun izleyiciyle ne zaman buluşacağına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

Çekimlerin tamamlanmış olması nedeniyle dizinin yayın planında teknik açıdan bir engel bulunmadığı belirtilirken, son kararın HBO Max tarafından duyurulacak yayın takvimine göre netleşeceği ifade ediliyor.

Şimdi gözler, platformun dördüncü sezonun yayın tarihine ilişkin yapacağı resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.

Kaynak:OdaTv