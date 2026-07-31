Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Rapora göre; Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden orta, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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