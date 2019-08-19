0553 313 94 23

Şehit Aileleri Derneğinden kayyum atamalarına destek

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına destek veren Türküye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, “Kayyum kararı Şehit aileleri ve Gazilerimizi memnun etmiş desteklerini kazanmıştır” dedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:10
Şehit Aileleri Derneğinden kayyum atamalarına destek

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına destek veren Türküye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, “Kayyum kararı Şehit aileleri ve Gazilerimizi memnun etmiş desteklerini kazanmıştır” dedi.


Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Dernek Başkanı Gözükara, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen isimlerin seçildiği günden itibaren terör örgütü ile aralarına mesafe koymadıklarını belirterek, “Terörü sevdirici tavır ve davranışlarından vazgeçmeyen, talimatları direk Kandil’den alarak terör örgütüne destek veren, şehit yakınlarını da işten çıkaran kişiler Türkiye Cumhuriyeti Belediyelerinde Belediye Başkanlığı yapamaz” dedi.


İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kayyum kararının Şehit aileleri ve Gazileri memnun ettiğini ve desteklerini kazandığını söyleyen Gözükara, “Sinek ile uğraşmaktansa bataklığı kurutmak daha doğrudur. Terör örgütünün siyasi uzantılarından Belediye Başkanı seçilen tüm bölgelerde kayyum ataması daha uygun olacaktır” ifadelerine yer verdi.


Gözükara, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Biz şehit aileleri ve gazilerin halkın iradesiyle seçilen kişilere duyacağımız saygının tek şartı “Yıllardır milletimize zarar veren, masum insanımızı katleden, bebek katili terör örgütüne olan mesafeleridir.Terör Örgütleri ile aralarına mesafe koymayana, biz mesafe koyarız.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları çekildi
    1. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme..
    2. TFF’den Karabükspor’a puan silme..
    3. Akçakoca’da yapılacak çalışmaları..
    4. Sarıyer’de denize uçan minibüs kamerada
    5. Ürdün Kralı, Almanya Savunma Bakanıyla..
    6. Minik taraftar bayram harçlığını..
    7. Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin 90...
    8. Kaymakam Keçeli basın ile vedalaştı
    9. Piyasalarda gün sonu
    10. Fatih Erbakan: Bu asla kabul edilemez
    11. Afganistan Cumhurbaşkanı söz verdi:..
    12. Borsa günü düşüşle tamamladı
    13. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    14. Didim’de mutfakta çıkan yangın korkulu..
    15. Erikli crumble nasıl yapılır? Erikli..
    16. Didim’de uyuşturucu göz açtırılmıyor
    17. Antalya’da iki araç kafa kafaya..
    18. Kuyulu ev müzeye dönüşecek
    19. Şehit Aileleri Derneğinden kayyum..
    20. Yeme isteğini azaltan yiyecekler..
    21. Kastamonu tır devrildi: 1 yaralı
    22. Zehir tacirlerine darbe! Onlarca kök..
    23. Baraj gölünde boğulan küçük Elif..
    24. Ordu Valisi’nden kayyum atanmasına..
    25. Ülke açıkladı: İsrail hava sahamızı..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı..
    27. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos..
    28. Gazeteci Ferdi Durdu’nun mutlu günü
    29. Muğlaspor'da başkanvekili Tahir Ünsal..
    30. Eski Malezya Başbakanı Rezak’ın..
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!