Şehit Aileleri Derneğinden kayyum atamalarına destek

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına destek veren Türküye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, “Kayyum kararı Şehit aileleri ve Gazilerimizi memnun etmiş desteklerini kazanmıştır” dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Dernek Başkanı Gözükara, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen isimlerin seçildiği günden itibaren terör örgütü ile aralarına mesafe koymadıklarını belirterek, “Terörü sevdirici tavır ve davranışlarından vazgeçmeyen, talimatları direk Kandil’den alarak terör örgütüne destek veren, şehit yakınlarını da işten çıkaran kişiler Türkiye Cumhuriyeti Belediyelerinde Belediye Başkanlığı yapamaz” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kayyum kararının Şehit aileleri ve Gazileri memnun ettiğini ve desteklerini kazandığını söyleyen Gözükara, “Sinek ile uğraşmaktansa bataklığı kurutmak daha doğrudur. Terör örgütünün siyasi uzantılarından Belediye Başkanı seçilen tüm bölgelerde kayyum ataması daha uygun olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Gözükara, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biz şehit aileleri ve gazilerin halkın iradesiyle seçilen kişilere duyacağımız saygının tek şartı “Yıllardır milletimize zarar veren, masum insanımızı katleden, bebek katili terör örgütüne olan mesafeleridir.Terör Örgütleri ile aralarına mesafe koymayana, biz mesafe koyarız.”