Şehit Aileleri Derneğinden HDP ve PKK’ya tepki

Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Kılıç, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaparak PKK ve HDP’ye tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK’yı lanetlediklerini belirten Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Kılıç, savunmasız ve silahsız yardıma giden masum insanlara savaşta bile dokunulmadığını hatırlattı. Kılıç, HDP’li milletvekillerine de tepki gösterdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Biz biliyoruz ki siz PKK’nın terör örgütünün uzantısı, Müslümanın kanının dökülmesi için uğraşan karanlık odakların maşasısınız. İki masum insanın hayatını kaybetmesinin, birinin yaralanmasının müsebbibi sizlersiniz. Burada dökülen kanın ve şehit olan insanların katili sizsiniz. Kimsesiz kalan çocukların, yavrusuz kalan anne ve babanın akan gözyaşının sebebi sizsiniz. Bu yaptığınızı bu aziz millet unutmayacak, gün gelecek bunun hesabı sorulacak. Bir gazi olarak Van’da yaşanan bu olayı tüm kalbimde nefretle kınıyorum. Burada şehit olan iki kardeşimizin ailesinin acısını yürekten paylaşıyor yaralı olan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum.”