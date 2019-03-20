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Şehirlere nefes aldıracak adımlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gönüllere dokunmanın yolunun da vatandaşa gitmekten geçtiğini anlattı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:06
Şehirlere nefes aldıracak adımlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, 31 Mart seçimlerinin gönül belediyeciliği seçimi ilan edildiğini, gönüllere dokunmanın yolunun da vatandaşa gitmekten geçtiğini anlattı. Belediyelerin genelgeyle 7/24 çalışmalarının sağlandığını vurgulayan Kurum, vatandaşların bu hizmetten memnun olduğunu belirtti.

10,5 milyon vatandaş devletle barıştı

10,5 milyon vatandaş, İmar Barışı’na başvurdu” açıklamasında bulunan Bakan Kurum bir soru üzerine, Ankara’da “AKM” Projesi ile “Kanal Ankara” projesinin ayrıntılarını da paylaşarak “Ankara’nın hem güneyinde hem kuzeyinde iki yeşil koridor açıyoruz” dedi. Kurum, LPG’li araçlara otopark izninin yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle çözülebileceğini belirterek, “Vatandaşımızın bu mağduriyetini engelleyecek düzenlemeyi yapacağız. Nisan bitmeden bu düzenlemeyi hayata geçiririz diye düşünüyoruz” dedi.

250 bin sosyal konut yapılacak

Türkiye genelinde 2023’e kadar 250 bin sosyal konut yapacaklarının sözünü verdiklerini vurgulayan Kurum, 67 ilde 50 bin sosyal konuta ilişkin sürecin tamamlandığını kaydetti. Kurum, “İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde çok fazla talep var. Bu illere yoğunlaşacağız gözüküyor. 250 binin üzerinde talep olması durumunda da karşılayacağız” diye konuştu.

Kentsel dönüşüme değinen Kurum, “Tespitlerimize göre 2023’e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz. Bu 1,5 milyon adedi, her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle, önümüzdeki 5 yıllık süreçte dönüştüreceğiz” bilgisini paylaştı.

Emlak Katılım Bankası yarın hizmete başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 18 yıl aradan sonra açılan Emlak Bankasının yeni adının Emlak Katılım Bankası olduğunu belirterek, “21 Mart itibarıyla işlemlerine başlıyor. Ataşehir’de genel müdürlük binamızı kurduk, orada merkez şubemiz var. Merkez şubemizde bankacılık faaliyetlerine 21’i itibarıyla başlıyor” dedi. Bankanın 93 yıllık geçmişinin olduğunu hatırlatan Kurum, “İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:06
  1. Konya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Erzurum
  5. Bursa
  6. Adana
  7. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  8. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası
  9. 31 Mart seçimleri
  10. İmar Barışı
  11. “AKM
  12. Kanal Ankara
  13. LPG’li araçlar
  14. Kentsel dönüşüm
  15. sosyal konut
  16. Emlak Bankası
  17. Emlak Katılım Bankası

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