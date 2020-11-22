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Gündem Şehirlerarası seyahat yasak mı? | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
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Şehirlerarası seyahat yasak mı? | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Şehirler arası seyahat kısıtlandı mı? | Koronavirüs salgınında tüm dünya gibi Türkiye’de de ikinci dalga paniği yaşanıyor. Bu sebeple ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanmaya başladı. Vatandaşlar seyahat kısıtlaması olup olmadığını merak ediyor? | Hangi gün seyahat yasağı var? | Şehirler arası seyahat yasaklanacak mı? | Şehir dışına çıkmak yasak mı? | Kimler şehir dışına çıkabilir?

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:44:00 -
Şehirlerarası seyahat yasak mı? | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde mart ve nisan aylarında son derece önemli tedbirler alındı. Vakalar azalmaya başlayınca 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz’da yeni normalleşme adımları atıldı. Son dönemde vakaların hızla artmasıyla birlikte yeni tedbirler alındı. Haftanın her günü 81 ilde 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamaları bulunuyor. Hafta sonları ise belli saatlere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar şehirler arası seyahatlerin iptal edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, şehir dışına çıkmak serbest mi?

Şehirler arası seyahat yasak mı? | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs tedbirleri dahilinde sokağa çıkmanın yasak olduğu saatlerde şehirler arası seyahat yasak. Kısıtlamanın olduğu saatlerde şehir değiştireceklerin seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Kulislerde vaka sayılarının düşmemesi durumunda şehirlerarası seyahatlere kısıtlama getirileceği konuşuluyor. Belirttiğimiz gibi şimdilik yalnızca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde şehirlerarası ulaşım yasak.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esas olacak. İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin alınarak özel araçla seyahat edilebilecek.

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