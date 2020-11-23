Seyahat yasağı ne zaman? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım Cuma gününden itibaren bazı kısıtlamalar uygulanmaya başladı. 81 ilde hafta sonları 20.00 ila 10.00 saatler arasında kısıtlama uygulanıyor. Bu saat dilimleri arasında şehirlerarası seyahat için izin belgesi isteniyor. Haftanın diğer günlerinde ise şehirlerarası ulaşımda bir kısıtlama yok. Vatandaşlar olası bir vaka artışında mart-haziran aylarında uygulanan seyahat yasağının dönüp dönmeyeceğini araştırıyor. Peki, şehir dışına çıkmak yasaklanır mı?

Şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi?

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu. Fatih Altaylı, Habertürk'te ki köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arasında geçen telefon görüşmesini okuyucularına aktardı. Altaylı'nın "15 gün kapama olur mu?" sorusuna Bakan Koca cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tam kapanma o kadar etkili olmayabiliyor her zaman ama şunu çok net söyleyeyim. Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar” dedi.