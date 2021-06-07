  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aslan balığına basan kişi hastaneye kaldırıldı
Hindistan’daki kimya fabrikasında büyük yangın: 18 kişi yanarak can verdi
Yaşlı adam iki metre yüksekten beton zemine düştü
Yunanistan'dan Türkiye kararı
Yaşam Şehirler arası yolculuk yasak mı?
Yaşam

Şehirler arası yolculuk yasak mı?

Şehirler arası yolculuk yasak mı? Sorusu araştırılıyor. Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir şehirler arası seyahat kısıtlamaları devam ediyor. Peki, şehirlerarası seyahat yasak mı? Şehirlerarası seyahat edilebilecek mi? Özel araçla şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 22:03:00 -
Şehirler arası yolculuk yasak mı?

Korona virüs bulaş hızını azaltmak adına getirilen tedbirlerden biri de şehirler arası seyahatlerle ilgiliydi. Şehirler arası seyahat yasağı cumartesi var mı? Hafta sonu seyahat serbest mi?

Şehirler arası yolculuk yasak mı?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay