Korona virüs bulaş hızını azaltmak adına getirilen tedbirlerden biri de şehirler arası seyahatlerle ilgiliydi. Şehirler arası seyahat yasağı cumartesi var mı? Hafta sonu seyahat serbest mi?

Şehirler arası yolculuk yasak mı?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.