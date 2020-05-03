Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? | Şehirler arası seyahat yasağı bitti mi?
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 30 büyük şehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlarda kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşların 31 şehre giriş çıkışlarda seyahat izin belgesi bulundurmak zorunda. Şehir dışına çıkmak isteyenler “Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?” , “Seyahat izin belgesi şart mı?” , “Seyahat izin belgesi nereden alınır?” , “Hangi şehirlere girmek yasak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı bitti mi?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke içiresindeki hareketliliği en aza indirmek için seyahat kısıtlaması kararı alındı. Vatandaşlar seyahat kısıtlamasının ne zamana kadar süreceğini araştırıyor. İşte, detaylar.
Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? | Şehirler arası seyahat yasağı bitti mi?
Şehirler arası seyahat kısıtlaması yasağı henüz kalkmadı. İçişleri Bakanlığından, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlamasının 04 Mayıs Pazartesi günü kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 24.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.