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Gündem Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Dikkat çeken açıklama
Gündem

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Dikkat çeken açıklama

Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kısıtlama kararları hayata geçirilirken, şehirler arası seyahat kısıtlamasının da olup olmayacağı merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:22:00 -
Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Dikkat çeken açıklama

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada " Şu anda böyle bir dolaşım riski söz konusu olmadığı için iller arası kısıtlamaya şu an için gereksinim yok gibi görünüyor. Rakamlar çok artar 5 bin küsuru geçersek tabi ki böyle bir kısıtlama da gelebilir" dedi.

'İller arası kısıtlamaya gerek yok'

Prof. Dr. İlhan, iller arası kısıtlamanın gündeme gelmeme nedenine ilişkin, "İller arası dolaşım ticari dolaşım dışında çok da fazla yok. Turizm mevsimi değil, havalar soğudu, insanlar gezmeye, Anadolu'ya ya da deniz kenarına gitmiyor. Mart- nisanda okullar kapatılınca pek çok kişi memlekete gitti, tatil beldesine gitti. Şu anda böyle bir dolaşım riski söz konusu olmadığı için iller arası kısıtlamaya şu an için gereksinim yok gibi görünüyor. Rakamlar çok artar 5 bin küsuru geçersek tabi ki böyle bir kısıtlama da gelebilir, hastaların çok olduğu yerler için" dedi.

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