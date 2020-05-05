Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı mı?

Daha önce ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, bu iller için şehirler arası seyahat yasağı kısıtlaması getirildiği ifade edilmişti. Bakanlığın verdiği tarihin dün itibariyle sona ermesi, gözleri Kabine Toplantısı’na çevirmişti.

7 ilde seyahat yasağı kalktı

Başkan Erdoğan, normalleşme planının ilk etabını açıklarken şehirler arası seyahat yasağının da belirli illerde kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlaması uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

Diğer illerde seyahat yasağı ne zaman kalkar?

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından şu sözleri kullandı:

"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

İçişleri bakanlığı Genelgesi şöyle:

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durduruldu.

Buna karşılık Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

* Aksi halde virüsün yayılımının hızlanacağı bu nedenle vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artıracağı belirtilen genelgede, böylelikle vatandaşların hayatlarını kaybetme riskinin yükseleceği ve bu durumun toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

* Bakanlık, daha önce valiliklere gönderilen genelge ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırıldığı, yine bahse konu kısıtlamanın süresi 04.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'e kadar uzatıldığını hatırlattı.

* Gelinen noktada vaka artış hızı, anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskler çerçevesinde büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik tedbirlerin Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirildiği belirtildi.