Şehirde ayı dehşeti: Dört kişi yaralandı! Okullar tatil edildi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima kentinde ayının saldırdığı 4 kişi yaralandı.

Kyodo News'ün haberine göre, ayı saldırısı ilk olarak Fukuşima'daki bir çelik fabrikasında yerel saatle 06.30'da yaşandı.

Fabrikadaki saldırıda 2 erkek işçiyi yaralayan ayı, daha sonra yakındaki bir yerleşim bölgesine girerek burada saldırdığı 80'li yaşlardaki bir kadın ile 60'lı yaşlardaki bir erkeği de yaraladı.

Ayının hala bölgede olduğuna işaret eden polis, hayvanın vurulmasına izin verecek olağanüstü hal ilan etmeyi değerlendiriyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Pazartesi akşamından itibaren bölgeden, ayı görüldüğüne dair ihbarlar gelmeye devam ediyor.

Saldırıların ardından bölgedeki ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

Japonya'da marta kadar son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısı rekor seviyeye ulaşarak 238 oldu.

Tohoku bölgesinde 19 binden fazla siyah ayı, Hokkaido'da da yaklaşık 11 bin 600 bozayı olduğu tahmin ediliyor.