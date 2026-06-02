  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gürkan Hacır, Özgür’ü zıplatacak gelişmeyi duyurdu! Başsavcılık tüm delegelerin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını istedi! Uğur Dündar açıkladı: Mehmet Ali Aydınlar, Reha Muhtar'ın hastane borcunu sildi Dosyalar Ankara’ya gönderildi! Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında yeni rüşvet fezlekesi A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu 23 gün sonra muhteşem (!) dönüş: Taşgetiren eski dostunu böyle sattı Kılıçdaroğlu'ndan TBMM’ye: Bizim grup toplantısı yapma talebimiz yok! CHP’li belediyeye operasyon: Gözaltılar var MHP lideri Bahçeli: Yargıtay CHP için kararını vermeli CHP'deki 'şaibeli kurultay' davasında gözler Çağlayan'a çevrildi! Şüpheli Özkan Yalım ve Turgut Koç yeniden ifade verecek Tecavüz ve cinayet suçlarından mahkûm olmuşlardı! 3 kişi idam edildi
Dünya Şehirde ayı dehşeti: Dört kişi yaralandı! Okullar tatil edildi
Dünya

Şehirde ayı dehşeti: Dört kişi yaralandı! Okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şehirde ayı dehşeti: Dört kişi yaralandı! Okullar tatil edildi

Şehre giren bir ayı, sokak sokak gezerek dehşet saçtı... Önce fabrikada iki işçiyi yaralayan ayı daha sonra sokakta gördüğü yaşlı bir kadın ile yaşlı bir adama saldırarak hastanelik etti. Bölgede ilk ve ortaokullar tatil edildi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima kentinde ayının saldırdığı 4 kişi yaralandı.

Kyodo News'ün haberine göre, ayı saldırısı ilk olarak Fukuşima'daki bir çelik fabrikasında yerel saatle 06.30'da yaşandı.

Fabrikadaki saldırıda 2 erkek işçiyi yaralayan ayı, daha sonra yakındaki bir yerleşim bölgesine girerek burada saldırdığı 80'li yaşlardaki bir kadın ile 60'lı yaşlardaki bir erkeği de yaraladı.

Ayının hala bölgede olduğuna işaret eden polis, hayvanın vurulmasına izin verecek olağanüstü hal ilan etmeyi değerlendiriyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Pazartesi akşamından itibaren bölgeden, ayı görüldüğüne dair ihbarlar gelmeye devam ediyor.

Saldırıların ardından bölgedeki ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

Japonya'da marta kadar son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısı rekor seviyeye ulaşarak 238 oldu.

Tohoku bölgesinde 19 binden fazla siyah ayı, Hokkaido'da da yaklaşık 11 bin 600 bozayı olduğu tahmin ediliyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23