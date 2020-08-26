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Spor "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Konya oldu
Spor

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Konya oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:25:02 -
"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Konya oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 31. durağı Konya oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılan Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, ilde yürütülen eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Şahin, "İlimizde 3 faal eskrim kulübümüz var, 150'ye yakın lisanslı sporcumuz içinde yaklaşık 100 sporcumuz, federasyonumuzun düzenlemiş olduğu ulusal ve uluslararası müsabakalara katılım gösteriyor. İlimizdeki sporcular epe branşında mücadele veriyor. En son, bu sene martta Hırvatistan'da yapılan Yıldızlar-Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda "Genç Epe" kategorisinde katılan 6 sporcudan 2'sinin Konyalı sporcular olması bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Ayrıca ilimizde veteran kategorisinde de çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Konya Eskrim İl Temsilcisi Yusuf Barsbuğa ise eskrimin Konya'da 7'den 70'e herkesin sevip ilgilenebileceği bir branş olduğunu söyledi.

Konya Eskrim Antrenörü Ahmet Emin Karpuzcu, sporculuk geçmişi ve antrenörlük çalışmaları hakkında bilgi verirken, minik ve genç eskrimciler Alp Tardu Karaçor, Ada Ardıç Karaçor, Dila Naz Eken, Hadiye Neslipir Kaymak, Mustafa Kayra Üstün, Hilmi Taha Ekenler, Ilgın Betül Şeker de eskrimle tanışma maceraları, pandemi süreci çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

Projenin sonraki durağı Bartın olacak.

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