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Spor

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Elazığ oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-16 12:26:43 -
"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Elazığ oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Elazığ oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, projenin Elazığ durağında ilk röportaj konuğu olan Elazığ Eskrim İl Temsilcisi Erhan Kaya, ilde devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Elazığ'da epe branşında 9 sporcu ile çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Kaya, "Pandemi döneminde her alanda olduğu gibi bizde de aksamalar olsa da eskrimi bırakmadık, online antrenmanlarla çalışmalarımıza devam ettik. Hedefimiz Elazığ'dan milli takıma sporcu yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Elazığ'ın genç eskrimcileri Elif Nur Bal, Serva Zişan Kaya ile Eyyüp Eymen Kaya eskrimle nasıl tanıştıkları, eskrime başlama hikayeleri, salgın dönemi çalışmaları ve hedeflerini paylaştı.

Proje kapsamında Eskrim Velisi Onur Bal ile sporcu kızı Elif Nur Bal da röportaj konuğu oldu.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin bir sonraki durağı Adıyaman olacak.

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