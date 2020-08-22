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Spor "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Burdur oldu
Spor

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Burdur oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:39:07 -
"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Burdur oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 29. durağı Burdur oldu.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, yaptığı açıklamada, kentte 14 sporcu ile eskrim çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kentte antrenör Ayşe Nuran Gürbüzeli’nin göreve başlamasıyla eskrimin faal hale geldiğini anlatan Kemerkaya, "Ancak kendisinin Osmaniye'ye tayin olmasının ardından şu an antrenmanlarımız il temsilcimiz ve fahri antrenörümüz olan Nuri Berkay Kara ile devam ediyor. Federasyon tarafından ilimize gönderilen beş takım malzemeyle 14 sporcumuzla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunlardan 10'u müsabık sporcu olarak yarışmalara katılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Proje konuğu Burdur Eskrim İl Temsilcisi Nuri Berkay Kara ise ildeki eskrim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kara, kentteki eskrim çalışmalarını Gazi İlkokulu Spor Salonu'nda devam ettiklerini belirterek, "Başlangıç düzeyinde malzememiz mevcut. Federasyonun sunduğu faaliyet takvimine uygun olarak müsabakalara katılıyoruz. İlk hedefimiz eskrimde daha aktif sporcular elde etmek ve bu sporcuları milli takıma kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Burdurlu eskrimci Muhammed Kağan Ercan ile annesi Canan Ercan, sporcu İbrahim Efe Çelik ile eskrimci olan annesi Şerife Çelik proje kapsamında eskrimle nasıl tanıştıklarını ve hedeflerini anlattı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin bir sonraki durağı Karaman olacak.



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