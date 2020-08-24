ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 30. durağı Karaman oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe konuk olan Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, ilde yürütülen eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ali Osman Bebek, "Eskrim ilimizde yeni gelişmekte olan bir branş. Bir antrenörümüz ve bir eskrim salonumuz var. Malzeme ve ekipman yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Amacımız, Karaman’da eskrim yapan sporcu sayımızı artırmak ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Karaman Eskrim İl Temsilcisi Elif Barut da hedeflerinin Karaman ilinden milli sporcular yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Projenin sonraki durağı Konya olacak.



