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Spor "Şehir Şehir Eskrim" projesinde 37. durak Tekirdağ oldu
Spor

"Şehir Şehir Eskrim" projesinde 37. durak Tekirdağ oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:15:06 -
"Şehir Şehir Eskrim" projesinde 37. durak Tekirdağ oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 37. durağı Tekirdağ oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte eskrimciler, Çorlu Sporcu Fabrikası'nın bahçesini çiçeklendirdi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, ilde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Çorlu'nun yaklaşık 300 bin nüfusu ve çok büyük gençlik potansiyeliyle Tekirdağ'ın en büyük ilçesi olduğuna dikkati çeken Üzgün, "Yeni salonumuzun en güzide köşesini eskrim sporuna ayırdık. Çok kısa sürede yaz spor okullarımızda 500'e yakın öğrenci topladık. El birliğiyle bu sporu Tekirdağ'a, özellikle Çorlu'ya sevdirdiğimizi düşünüyorum. Bunu daha da ileriye taşıyacağız. Gençlerimizden de sözünü aldık. Tekirdağ eskrim branşında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda sesini duyuracak." diye konuştu.

Tekirdağ Eskrim İl Temsilcisi Sezgin Şakiroğlu ise ilde eskrim çalışmalarının hem epe hem flöre branşlarında devam ettiğini aktarırken, şu an her iki branşta toplam 400 sporcunun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinde sonraki durak Edirne olacak.


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