  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu
için kalan
Aktüel

Şehir Mezarlığında Mevlid-i Şerif okutulacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde Mevlid-i Şerif okutacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:44:50 -
Şehir Mezarlığında Mevlid-i Şerif okutulacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde Mevlid-i Şerif okutacak.


Kdz. Ereğli Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi arife gününde Şehir Mezarlığından Mevlid-i Şerif okutulacağını bildirdi. Mevlid-i Şerif, Kdz. Ereğli Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayın olarak takip edilecek. Kdz. Ereğli Belediyesinden ise gelen açıklama şu şekilde, “23 Mayıs 2020 Cumartesi Arife günü Öğle Namazı’nın ardından saat 13.30’da Şehir Mezarlığı’nda Mevlid-i Şerif okutuyoruz. Sosyal Medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı