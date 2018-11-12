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Şehir merkezinde hareketli anlar!

Kastamonu'da şehir merkezinde kalabalığa aldırmayan N.Y, tartıştığı A.S'yi silahla vurarak yaraladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:45
Şehir merkezinde hareketli anlar!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Plevne Caddesi üzerinde tarihi Nasrullah Köprüsü yanında daha önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen N.Y. ile A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine N.Y., yanında bulundurduğu silahla husumetli olduğu A.S.’yi yaraladı. 

Yaralanan A.S. yere yığıldı. Olay mahalline yakın polislerin kısa sürede müdahale ettiği kavgada N.Y., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. 

Yaralanan A.S. ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yaralanan şahsın yakınları sinir krizi geçirdi

A.S.’nin yaralandığı haber alan yakınları, olay yerine geldiğinde sinir krizleri geçirdi. A.S.’nin yakınlarını ise yine emniyet güçleri sakinleştirdi. 
Olayın ardından çok sayıda meraklı vatandaş, köprünün üzerinde ve yanında kalabalık oluşturdu. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:45
  1. Kastamonu
  2. Plevne Caddesi
  3. nasrullah köprüsü
  4. Kastamonu Devlet Hastanesi

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