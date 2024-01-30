Şehir merkezinde bu kez aç kalan atlar yiyecek aradı
Bolu'da At Yaylası'nda aç kalan yılkı atları, şehir merkezine inerek yiyecek aradı.
Bolu merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası’nın meşhur yılkı atları şehir merkezine indi. Ormanlık alandan Kürkçüler Mahallesi’ne inen vahşi atlar, çevrede yiyecek aradı.
Araçların geçtiği yolun ortasında durarak yol kenarlarında yiyecek arayan atlar, bir süre sonra Kürkçüler Mahallesi’ndeki boş arsada bulunan silaj paketlerini fark etti.
Mısır silajlarını yediler
Yılkı atları, silaj paketlerini delerek içerisindeki mısır silajlarını yedi. Durum Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine saman ve buğday çuvalları ile gelen ekipler aç kalan yılkı atlarını besledi.