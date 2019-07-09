0553 313 94 23

Şehir kadar istihdam!

Milyonlara şifa için umut olan şehir hastaneleri, on binlerce kişi için de ekmek kapısı oluyor.

09 Temmuz 2019 Salı 10:14
Şehir kadar istihdam!

 Akit  Ekonomi 

Bugüne kadar yapımı tamamlanan ve hizmete açılan 12 bin 68 yatak kapasiteli 9 şehir hastanesinde doktor ve uzmanların yanı sıra yardımcı hizmetler ve idari kadroda da binlerce kişiye iş imkanı sağlanıyor.

9’u hizmete açıldı

Açılışı gerçekleştirilen ve halen 4 bin personel ile hizmet veren Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 7 bini sağlık personeli olmak üzere 12 bin kişi istihdam edilecek.

Şehir hastanelerinin öncelerinden Yozgat, Mersin ve Isparta’da hayata geçirilen şehir hastanelerinde 8 bin 386 kişi istihdam ediliyor. Üç şehir hastanesinde, 706’sı hekim, 3 bin 785’i sağlık personeli, 3 bin 895’i de hizmet alımı olmak personel görev yapıyor.

“29 bin sağlık personeli alınacak”

Şehir hastanelerini çok önemsediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “10’uncu hastanemizi ise 10 gün içerisinde Bursa’da açacağız” müjdesini verdi. Bakan Koca, “Bin 355 yataklı, şehir hastanemiz 10 güne kadar hizmete hazır hale gelecek. Burada özellikle şunu yapmak istiyoruz; her ilde sağlık üssü olabilecek, adına şehir ya da bölge hastanesi diyebileceğimiz hastane yapılarını oluşturup ve buraya hastanın geliş mekanizmasının da şekillendiği, buralardan spesifik özellikli hizmetlerin yapılabilir olduğu hastaneleri hedefliyoruz 2023’e doğru” şeklinde konuştu. Bakan Koca, 2019’da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, “12 bin sağlık personelinin alımı, bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. 17 bin 689 personeli de muhtemelen eylül-ekimde ÖSYM’nin takvimine göre planlamış olacağız” dedi.

Erzurum da sırada

Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen, tamamlandığında 400 bin metrekare alanda ihtiyaç halinde 3 bin yatak kapasiteli olacak Erzurum Şehir Hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı. İnşaat imalat aşamasının yüzde 90’ı tamamlanan bin 250 yatak kapasiteli hastanenin önümüzdeki aylarda hizmete girmesi planlanıyor.

 


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:14
  1. Yozgat
  2. Mersin
  3. Isparta
  4. doktor
  5. personel
  6. Ankara
  7. Bilkent Şehir Hastanesi
  8. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  9. Bursa
  10. Erzurum
  11. Erzurum Şehir Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Sokağın Enerjisi” fotoğraf yarışmasında başvurular sona erdi
    1. “Sokağın Enerjisi” fotoğraf..
    2. Ankara’da tatil kampları için..
    3. National Geographic giyim koleksiyonu..
    4. İş Kulübünde eğitimler devam ediyor
    5. Didim’de hırsızlık şüphelileri..
    6. İzmir’in göbeğinde çöp dağları
    7. Serena Williams'a Wimbledon'da para..
    8. ABD, Çin’e rağmen Tayvan’a 2.2 milyar..
    9. Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu
    10. (Özel) 15 Temmuz Şehidi Cennet..
    11. Babacan’a “bu çocuk da kim” diyenler,..
    12. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    13. BİLFEN Yayın Grubu’ndan yeni..
    14. Kendeks ile ekonomiye Katma değer!..
    15. Küçük göğüs kadınlarda özgüveni..
    16. Nejat Toksoy öldü mü? Nejat Toksoy..
    17. Aydın’da sahte bahis operasyonu
    18. Kaş sokakları rengarenk
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu..
    20. Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten
    21. Başkan Büyükakın, projelerde aksama..
    22. Gram altın 256,8 lira seviyelerinde
    23. Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp..
    24. Özel bireyler özel günlerinde..
    25. Boğaziçi’nde mezuniyet için 152’nci..
    26. Ürdünlü aile ölümden döndü
    27. CİSAD üyelerinden mağarada keşif..
    28. Kooperatifle girdikleri evin maliyeti..
    29. Gazişehir Gaziantep Jefferson’la..
    30. Premier Lig 2019-2020 sezonu ne zaman..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti