Şehir kadar istihdam!

Akit Ekonomi

Bugüne kadar yapımı tamamlanan ve hizmete açılan 12 bin 68 yatak kapasiteli 9 şehir hastanesinde doktor ve uzmanların yanı sıra yardımcı hizmetler ve idari kadroda da binlerce kişiye iş imkanı sağlanıyor.

9’u hizmete açıldı

Açılışı gerçekleştirilen ve halen 4 bin personel ile hizmet veren Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 7 bini sağlık personeli olmak üzere 12 bin kişi istihdam edilecek.

Şehir hastanelerinin öncelerinden Yozgat, Mersin ve Isparta’da hayata geçirilen şehir hastanelerinde 8 bin 386 kişi istihdam ediliyor. Üç şehir hastanesinde, 706’sı hekim, 3 bin 785’i sağlık personeli, 3 bin 895’i de hizmet alımı olmak personel görev yapıyor.

“29 bin sağlık personeli alınacak”

Şehir hastanelerini çok önemsediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “10’uncu hastanemizi ise 10 gün içerisinde Bursa’da açacağız” müjdesini verdi. Bakan Koca, “Bin 355 yataklı, şehir hastanemiz 10 güne kadar hizmete hazır hale gelecek. Burada özellikle şunu yapmak istiyoruz; her ilde sağlık üssü olabilecek, adına şehir ya da bölge hastanesi diyebileceğimiz hastane yapılarını oluşturup ve buraya hastanın geliş mekanizmasının da şekillendiği, buralardan spesifik özellikli hizmetlerin yapılabilir olduğu hastaneleri hedefliyoruz 2023’e doğru” şeklinde konuştu. Bakan Koca, 2019’da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, “12 bin sağlık personelinin alımı, bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. 17 bin 689 personeli de muhtemelen eylül-ekimde ÖSYM’nin takvimine göre planlamış olacağız” dedi.

Erzurum da sırada

Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen, tamamlandığında 400 bin metrekare alanda ihtiyaç halinde 3 bin yatak kapasiteli olacak Erzurum Şehir Hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı. İnşaat imalat aşamasının yüzde 90’ı tamamlanan bin 250 yatak kapasiteli hastanenin önümüzdeki aylarda hizmete girmesi planlanıyor.