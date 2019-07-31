Şehir hastaneleri modern ameliyathaneleri ile sağlıkta çığır açıyor! Şehirde hayata yeniden tutunuyorlar

Ülkemizi sağlık alanında atağa kaldıracak olan şehir hastanelerinin ameliyathaneleri takdir topluyor. Halihazırda 10 ilde faaliyet gösteren 10 şehir hastanesinde yer alan ve yeni nesil cerrahi ekipmanlarla dolu 462 ameliyathaneye hastalardan övgü yağıyor.

Radyasyona karşı korunaklılar

Pek çok şehir hastanesinde bulunan radyasyona karşı korunaklı hibrit ameliyathaneler de başarılı operasyonlara sahne oluyor. Buralarda riskli kalp ameliyatları küçük kesilerle yapılıyor. Böylece hastalar süratle iyileşiyor, kısa sürede günlük hayatına dönebiliyor.

Yoğun bakım ünitelerine tam not

Şehir hastanelerinde 2 bin 160 yoğun bakım servisi mevcut. Aralıksız hizmet veren bu servisler, yerli ve yabancı hastalardan tam not alıyor. Hastalar, yoğun bakım ünitelerini beğeniyor ve her ortamda “Hastane çalışanları bizlerle yakından ilgileniyor, şikâyetlerimizi önemli görüyor, taleplerimize kulak veriyorlar” ifadelerini kullanıyor.

Kamu-özel sektör ortaklığı (Public Private Partnership-PPP) modeliyle inşa edilen şehir hastaneleri ve özellikleri şöyle:

Binlerce hastaya hizmet veriyor

l 2017 Eylül ayında kapılarını açan Adana Şehir Hastanesi’nin yatak adedi bin 550. Bünyesinde 324 polikliniği barındıran hastanenin VIP odalarından bekleme salonlarına, ameliyathanelerinden muayenehanelerine kadar her alanı özel dizayn edildi.

Her gün 16-17 bin hastanın yararlandığı hastane, hem Adana’ya hem de bölge illere hitap ediyor.

25 ayda inşa edildi

l Yapımı 25 ayda tamamlanan; 2017 Şubat döneminde devreye giren Mersin Şehir Hastanesi’nin yatak sayısı bin 300. 280 poliklinik, 7 anjiyografi, 36 endoskopi ünitesi, 30 diyaliz, 50 kemoterapi salonu, 8 triyaj ve 72 yataklı acil arenası olan hastaneye her gün 4-5 bin hasta müracaat ediyor.

Rağbet artıyor

l 2017 Mart ayında açılan Isparta Şehir Hastanesi’nin yatak adedi 755. Otel konforunda olan hastanenin kapısını her gün 4-5 bin hasta çalıyor. Başarılı ameliyatlarıyla ön planda olan Isparta Şehir Hastanesi’nin nöroloji, ortopedi ve travmatoloji kliniklerine de rağbet devamlı artıyor.

l 2017 başında açılan Yozgat Şehir Hastanesi’nden faydalanan toplam hasta sayısı 2 milyonu geçti. Türkiye’nin en iyi IT uygulamalarına yer veren ve Avrupa’nın ilk dijital hastanesi olma unvanını elden sağlık kampüsünde 40 bini aşkın ameliyat yapıldı.

Tıklım tıklım dolu

l Bin 607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi, her gün 10-20 bin hastaya hizmet sunuyor. 2018 Mayıs ayında hayat bulan hastane tıklım tıklım dolu. Hasta memnuniyet oranı da yüzde 95 seviyesinde olan Kayseri Şehir Hastanesi’ne bölge illerden de talep geliyor.

l Manisa Şehir Hastanesi, 558 yatak kapasitesine sahip. 2018 Ekim ayından bu yana faal olan hastane, başarılı operasyonlar ve bypasslarla Ege genelinde yeni bir merkez konumunda.

Hastanede günde bin ila iki bin hastaya bakılıyor.

l Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bin 38 yataklı. 2018 Ağustos ayında hayat bulan sağlık kampüsü; Genel Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Tutuklu Adli Psikiyatri Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden (ADSM) oluşuyor. Elâzığ Fethi Sekin Hastanesi’ne her gün 2-3 bin hasta başvuruyor.

l 2019 Şubat ayından beri aktif olan 3 bin 704 yataklı Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te tüm hizmetler dijital ortamda yürütülüyor. Günlük 30 bin hastayı kabul eden hastanede bin 11 poliklinik, 127 yataklı kemoterapi merkezi, 65 tedavi kabini de var.

Hastanenin bir milyon 312 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Klinik kalitesiyle ön planda

l Bin 81 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, her gün 3-4 bin hasta kabul ediyor.

2018 Ekim ayından bu yana hizmet veren hastanenin yatak doluluk oranı yüzde 80-90 mertebelerinde. Eskişehir Şehir Hastanesi kliniklerinin ve polikliniklerinin kalitesiyle dikkat çekiyor.