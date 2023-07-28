Şehir eşkıyaları güpegündüz dehşet saçtı... İstanbul'da dört eşkıya göstere göstere önce darp etti sonra adamı vurdu

Her geçen gün Türkiye'nin farklı noktalarından şehir eşkıyalığı, çetecilik ve maganda görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Dün kaydedilen ve asayiş muhabiri Cüneyt Sevindik tarafından yayınlanan video, izleyenleri tedirgin etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dört şahıs, kavgalı oldukları bir kişiyi güpegündüz darp etti. Aralarına alıp darp ettikleri adama küfürler savuran şehir eşkıyalarından mavi tişört giyen bir kişi silahını çekti, şarjörü taktı, mermiyi namluya sürdü. Darp edilen adamın tüm yalvarmalarına aldırış etmeyen eşkıya, silahı doğrultup tetiği çekti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bacağından vurulan mağdur acıdan çığlık atarak uzaklaştı.

Dört kişilik şehir eşkıyası çetesi ise ellerini kollarını sallayarak arabaya bindi.

Güpegündüz yaşanan bu olay, artan suç oranlarını, suçluların rahatlığını ve vatandaşın savunmasızlığını gözler önüne serdi.