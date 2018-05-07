Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Şehir efsanesi yine hortladı! Geçen seçimde de olmuştu

Her seçimde alıştığımız kulaktan kulağa yayılan dedikodulardan biri olan '10 yıldan eski kimliklerle oy kullanılmayacak' efsanesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yalanlandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:58
Şehir efsanesi yine hortladı! Geçen seçimde de olmuştu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili, eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

"HERHANGİ BİR DÜZENLEME BULUNMUYOR"

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:58
  1. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
  2. 24 haziran
  3. nüfus cüzdanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İçki içen Cumhurbaşkanı istemiyorum kardeşim"
    1. "İçki içen Cumhurbaşkanı istemiyorum..
    2. Hizbullah'tan Lübnan seçimi mesajı!
    3. Şehir efsanesi yine hortladı! Geçen..
    4. Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    5. Bulaşık makinenizi temizlemek için..
    6. Cumhur ittifakı afişlerde!
    7. Krize neden olan papaz davası ertelendi!
    8. Mario Balotelli hakeme küfür etti!..
    9. Boyun tutulması nasıl geçer?
    10. Beşiktaş taraftarı stadı Şenol Güneş..
    11. MHP'li Akçay saldırıya uğrayan..
    12. Zeytinyağı felç riskini azaltıyor
    13. Ertuğrul Sağlam: Ben o dönem görev..
    14. Huzursuz bağırsak sendromu tehlikeli..
    15. Rus üssünden İsrail’e tehdit!
    16. Trump eski bakanı uyardı!
    17. Çocuklarda tuvalet eğitimine ne zaman..
    18. Dilipak'tan AK Parti'ye uyarı: Bu..
    19. Polis memuru TIR kazasında hayatını..
    20. Devletten maaş alıp örgüte..
    Kuveyt Türk
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı