Şehir bir anda kızıla boyandı! Vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin uyarılarının ardından Diyarbakır’da, Afrika üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla büründü. Aniden başlayan toz aşımı görüş mesafesini düşürdü.

Diyarbakır’da bugün etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiledi. Afrika üzerinden gelen toz bulutu akşam saatlerine doğru had safhaya ulaşırken, gökyüzü bir anda kızıla dönüştü. Toz bulutlarının kenti yarın terk etmesi bekleniyor.

Sürücülere zor anlar yaşattı

Öte yandan etkili olan yoğun sis de sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 100 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler hızlarını düşürüp farlarını yakarak ilerledi.

Uzmanlardan vatandaşlara uyarı

Uzmanlar, bu tarz durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı, kalp hastalığı olan bireylerin bilhassa önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiğini altını çizdi.