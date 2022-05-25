Şehidin WhatsApp durum güncellemesi yürekleri dağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine hem ülke içinde hem de ülke dışında tamamen son vermek için gece gündüz mücadele veriyor. Bu kapsamda TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 5 asker şehit düştü.

"Kanları yerde kalmadı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristin Jandarma Özel Harekat tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..." ifadelerini kullandı.

5 asker şehit oldu

Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verilirken askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf karesi paylaşıldı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

Çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in son WhatsApp güncellemesi yürekleri dağladı. Güler, şehit olmadan önce durumuna "Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say." ifadelerini yazdı.

28 yaşındaki şehit Teğmen Abdulkadir Güler'in acı haberi, Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti. Bekar olan Güler, Uncalı Şehitliği'ne defnedilecek.