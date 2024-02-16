  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şehidin oğlu Galatasaray'a transfer oldu!
Spor

Şehidin oğlu Galatasaray'a transfer oldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 11:53:00 -
Şehidin oğlu Galatasaray'a transfer oldu!

İzmir'de terör saldırısını önlemek için şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin Galatasaray'a transfer oldu.

İzmir'de terör saldırısını önlemek için şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin Galatasaray'a transfer oldu.

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısını önlemek için şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, hayalini gerçekleştirdi.

Altay formasını giyen 18 yaşındaki futbolcu Burak Tolunay, Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu kadrosuna kattıklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Daha önce Altay ve Türkiye Milli Takımı U14 ve U16 takımlarında forma giymişti.

BABAM GURUR DUYARDI

Burak Tolunay Sekin 2021’de yaptığı bir röportajda, “İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum Babam benimle gurur duyardı diye düşünüyorum O beni Galatasaray'da görmek isterdi” demişti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray-Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftar izledi!
Galatasaray-Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftar izledi!

Spor

Galatasaray-Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftar izledi!

Turu geçecek formülü açıkladı: Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray’dan ilginç hamle: Katil, cinayet mekanına döndü…
Turu geçecek formülü açıkladı: Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray’dan ilginç hamle: Katil, cinayet mekanına döndü…

Spor

Turu geçecek formülü açıkladı: Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray’dan ilginç hamle: Katil, cinayet mekanına döndü…

Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…
Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

Spor

Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Maşallah yolu açık olsun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23