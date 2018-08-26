0553 313 94 23

Şehidin kardeşi de ağabeyi gibi uzman çavuş olacak

Bingöl’de PKK'lı hainlerle çıkan çatışmada şehit düşen Gaziantepli Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in baba evine ateş düşerken, şehidin kardeşinin de uzman çavuş olmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

26 Ağustos 2018 Pazar 14:43
Şehidin kardeşi de ağabeyi gibi uzman çavuş olacak

Bingöl’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Gaziantepli Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in baba evine ateş düşerken, şehidin kardeşinin de uzman çavuş olmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Bingöl'de şehit edilen Yunus Emrah Ateş'in şehadet haberi İslahiye'de yaşayan ailesine Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, 106. Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ömer Şahin'in de aralarında bulunduğu askeri yetkililer tarafından verildi.

Haberin ardından şehit evi ve mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Şehidin annesi Güler ve eşi Neslihan ve kardeşleri de göz yaşlarına hakim olamadı.

Yıllarca köy koruculuğu yapan ve emekli olan şehidin babası Musa Ateş, "Şehitlik bana nasip olmadı ama çocuğuna nasip oldu. Bende şehit olabilsem. Her daim göreve hazırım. Ailece vatan ve millet için verilecek göreve hazırız. Vatan sağ olsun" dedi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 14:43
  1. Gaziantep
  2. Bingöl
  3. şehit
  4. uzman çavuş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi
    1. KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi
    2. Papa Francis hakkında şok itiraf!..
    3. Emeklinin ocak zammı belli oldu
    4. BTK’dan ailelere ve gençlere flaş..
    5. Dünyaca ünlü futbolcu 'Diriliş'..
    6. TOKİ emekliye ev hangi illerde
    7. Armut toplarken can verdi!
    8. İran savaş uçağı düştü! Pilot öldü
    9. ABD ve Trump'la ilgili çarpıcı tespit:..
    10. Trump azledilirse ülkeyi o..
    11. ABD'den çarpıcı Çin raporu!
    12. Üst geçidi kullanmayan Ukrayna doğumlu..
    13. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    14. Süper Lig ekibi Trabzonsporlu oyuncuyu..
    15. Şehidin kardeşi de ağabeyi gibi uzman..
    16. Rus büyükelçilik: Yaptığınız..
    17. Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Loris..
    18. İtalya'dan sığınmacılara izin çıktı!..
    19. Erdoğan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda
    20. Sezai Karakoç: Milletin parasıyla..
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!