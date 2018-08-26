Şehidin kardeşi de ağabeyi gibi uzman çavuş olacak

Bingöl’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Gaziantepli Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in baba evine ateş düşerken, şehidin kardeşinin de uzman çavuş olmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Bingöl'de şehit edilen Yunus Emrah Ateş'in şehadet haberi İslahiye'de yaşayan ailesine Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, 106. Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ömer Şahin'in de aralarında bulunduğu askeri yetkililer tarafından verildi.

Haberin ardından şehit evi ve mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Şehidin annesi Güler ve eşi Neslihan ve kardeşleri de göz yaşlarına hakim olamadı.

Yıllarca köy koruculuğu yapan ve emekli olan şehidin babası Musa Ateş, "Şehitlik bana nasip olmadı ama çocuğuna nasip oldu. Bende şehit olabilsem. Her daim göreve hazırım. Ailece vatan ve millet için verilecek göreve hazırız. Vatan sağ olsun" dedi.