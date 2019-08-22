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Şehidin eşi, şehit Yanık’ı üniformayla karşıladı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli Köyü bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık son kez dedesinin evine getirildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
Şehidin eşi, şehit Yanık’ı üniformayla karşıladı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli Köyü bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık son kez dedesinin evine getirildi. Şehidin eşi, Ayhan Yanık’ı şehidin üniformasıyla karşıladı.


Şırnak’ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için yürütülen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ı (26) binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı.


Önceki gün gerçekleştirilen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ın naaşı gece geç saatlerde uçak ile Adıyaman Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesi buradan Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisi’nde bulunan morga getirildi.


Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar köyünde baba evi bulunan şehidin cenazesi ‘helallik’ alınmak üzere şehidin dedesi Salih Yanık’ın Adıyaman merkez Yenimahalle’de bulunan evinin bulunduğu sokağa getirildi. Şehidin yakınları burada gözyaşlarına boğuldu.


Ayakta güçlükle duran şehidin eşi Beyhan Yanık, eşini kendi üniformasını giyerek karşıladı. Cenaze aracının kapısının açılması ile birlikte şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Daha sonra şehidin cenazesi, cenaze namazı için Yeni Mezarlık Camisi’ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
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