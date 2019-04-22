Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın kuzeni A Haber’e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili şehidin kuzeni, “Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılması taraftarı değildik.” dedi.

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın kuzeni A Haber'e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili şehidin kuzeni, "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılması taraftarı değildik." dedi. 'Galeyana getirmeye çalışanlar vardı' Polisin kendisine fotoğraflar gösterdiğini belirten şehidin kuzeni, "Fotoğraftaki 7 kişiden 6'sı bu köyden değildi" diye konuştu. Şehidin kuzeni ayrıca vatandaşları galeyana getirmeye çalışan şahısların olduğunu belirtti.

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