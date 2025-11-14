  • İSTANBUL
Gündem Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”
Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

Azerbaycan dönüşü Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Ahmet Yasir Kuyucu’nun, kız kardeşiyle son konuşması yayınlandı. Kardeşinin rüyasında şehit olduğunu söylemesi üzerine Kuyucu’nun, “Keşke öyle olsa” dediği görüldü.

Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 askeri kargo uçağında şehit oldu.

Üzücü haber, Kuyucu'nun Selçuklu ilçesinde yaşayan ailesine yetkililer tarafından iletildi. Şehidimizin aile evine Türk bayrağı asıldı.

Kuyucu’nun şehit olmadan önce kız kardeşiyle arasında geçen mesajlaşma gündem oldu.

WhatsApp konuşmasında kız kardeşinin, rüyasında abisinin şehit olduğunu gördüğünü ve bu nedenle çok üzüldüğünü söylediği görüldü. Kuyucu’nun ise, “Keşke öyle olsa” demesi yürekleri dağladı.

İşte o konuşma:

1
