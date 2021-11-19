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Yerel Şehidimizin cenazesi İstanbul'a getirildi
Yerel

Şehidimizin cenazesi İstanbul'a getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi İstanbul'a getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 09:05:00 -
Şehidimizin cenazesi İstanbul'a getirildi

Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Geçit'in cenazesi helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketi İstanbul'a uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit’in İstanbul Büyükçekmece’deki evine Türk bayrağı asıldı. Geçit’in Büyükçekmece Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şırnak'tan Atatürk Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, burada ailesi ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.

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