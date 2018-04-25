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Şehidimizin ateşi Konya'ya düştü

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon sırasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un (28), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:28
Şehidimizin ateşi Konya'ya düştü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerle girelen çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un (28), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesindeki baba evine ateş düştü.

4 YILLIK ASKERDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında Akçabudak köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit oldu.

ACI HABER YETKİLİLER TARAFINDAN VERİLDİ

Bekar ve bir ağabeyi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi'ndeki baba İbrahim ve anne Fatma Cesur'a askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberin ardından baba evine Türk bayrakları asıldı.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 21:28
  1. Yaşar Coşkun
  2. Fatma Cesur
  3. Diyarbakır
  4. Seydişehir
  5. Jandarma
  6. Konya
  7. Lice
  8. PKK

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