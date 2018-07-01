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Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz

İslâm alimi Şeyh Said Efendi, şehadete erişinin 93. yıldönümünde rahmetle anılıyor.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:04
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz

 HABER MERKEZİ  CHP zulmüne maruz kalan, İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanarak 1925 yılında idam edilen İslâm alimi Şeyh Said Efendi, şehadete erişinin 93. yıldönümünde rahmetle anılıyor.

İslâm’ı kendisine rehber edinerek zulümlere boyun eğmeyen Şeyh Said Efendi’nin 29 Haziran 1925 yılında idam edilmesine ilişkin Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi’nin yayınladığı açıklamada, “Tarihimizde büyük yaşayan asıl kahramanları genç neslimize iyi ve doğru anlatmalıyız. Tarihimizdeki sahte kahramanlar tarih sahnesinden temizlenmelidir” denildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 11:04
  1. Denizli
  2. Şeyh Said

YORUM YAZ

  • DalmanDalman2 sa önce
    Şeyh saitin şehit ettiği 33 asker ne olacak .şaşırmayın admin.yarin bir günde bugün öldürdüğümüz pkklilari anarsınız artık.ayip ayıp sizin yaptığınızınizin muharrem incenin seloyu ziyaretinden ne farkı var.?
  • Haydar Haydar2 sa önce
    Rahmetullahi aleyh
  • KürtogluKürtoglu1 sa önce
    Tamami ile yalan,dolan ve sahte kahramanliklar üzerine kurulmus olan yalanci resmi tarihimiz utansin.Tabi buna sebep olanlarinda atesleri ve azaplari bol olsun..
  • isa isa 56 dk önce
    İngilizlerle işbirliği yaptığı belgelerle ortaya çıkmış bir haini kahraman ilan ediyorsunuz. CHP zülmü diye diye milletin beynini sulandırdınız asıl zülmü siz yapıyorsunuz yalan iftira atarak.
  • TarkanTarkan4 sa önce
    Niye nefret ediyor insanlar bu adamdan anlamadim.
  • AlperenAlperen4 sa önce
    ateşi bol olsun inşallah, zamanının fetösü!
  • Enfeksiyonlara dikkatEnfeksiyonlara dikkat4 sa önce
    Bizim dedigimiz herhangi bir olusuma sizan virus/mikrop onu kendi hesabina kullaniyor. Yakin tarihimiz bunun binlerce ornekleriyle dolu.Bir ornek= Gazi M.Kemal'e ölüm fermani çikarttiran da, "hain padişah vatani satti ingliz gemisiyle kaçti" diyen, dedirten ayni inglizdir!
  • YorumcuYorumcu3 sa önce
    Dillere destan çıkardığı ayaklanmayla sürüncemede devam eden Musul Kerkük meselesini Türkiye aleyhinde sonuçlanmasını sağlayıp, İngiltere kraliçesinin takdirini kazanmış bu nadide ümmet evladını anıyoruz...
  • protestprotest4 sa önce
    YUH DİYORUM YUH
  • ismailismail4 sa önce
    Seyh said islamin sehidimidir?bana biraz ters geliyor kimi öldürdü gene müslümanlari,peki diger alimler ne yapti firtina eserken baslarini paltolarinin icine cektiler hafifileyince hizmete devam etiler elan hizmetleri dewam etmektedir dogrusu bu ikinci usul bence
  • TrakyalıTrakyalı1 sa önce
    Bu konu bardağı aşıyor, aramızda kaşınanlar var! "Efendi" lakabını gayrimüslümler yani hristiyanlar için tasvst edilir. Aynı zaman Seyh Said "ittihat-i terakki" mehsublarından "ittihat-i islami" savunan kirmanç türk/kürtlerinden - Çanakkale ve Küt'il amare muharreblerine katılmış kankardeşlerimizlerden. Tabii biliyoruz bu Eylem-Planların altında yatan ve saklanan "Ermeni-Kalleşplanı". Bu konum üzerine çalışılmasını ve rapor hazırlanmasıdır. Biz hepimiz Hukuk-Milletiyiz bu bize "Kanuni'den" vasiyettir. Sonuna kadar milletimizin arkasındayız ve dış ihtaaklara boyun eğmeyiz - kendi tohumumuzu kendimiz biçeriz.
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Bende anlamdım senin cahilliğini , eeee kraliçe çok yaşa ...
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