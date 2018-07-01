Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
İslâm alimi Şeyh Said Efendi, şehadete erişinin 93. yıldönümünde rahmetle anılıyor.01 Temmuz 2018 Pazar 11:04
HABER MERKEZİ CHP zulmüne maruz kalan, İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanarak 1925 yılında idam edilen İslâm alimi Şeyh Said Efendi, şehadete erişinin 93. yıldönümünde rahmetle anılıyor.
İslâm’ı kendisine rehber edinerek zulümlere boyun eğmeyen Şeyh Said Efendi’nin 29 Haziran 1925 yılında idam edilmesine ilişkin Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi’nin yayınladığı açıklamada, “Tarihimizde büyük yaşayan asıl kahramanları genç neslimize iyi ve doğru anlatmalıyız. Tarihimizdeki sahte kahramanlar tarih sahnesinden temizlenmelidir” denildi.
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