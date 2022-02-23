Şehid Metin Yüksel dualarla anılıyor

Şehid Metin Yüksel 17 Temmuz 1958'de Bitlis'te doğdu. 9 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'a yerleşti. İlk ve ortaokulu burada okudu.

Küçük yaşında İslami mücadeleye katılan Metin Yüksel, mitinglere, yürüyüşlere katıldı. İstanbul duvarlarına İslami içerikli afişler astı. Kardeşleriyle beraber evlerinin bir odasını mescid yapıp evine davet ettiği arkadaşlarıyla burada namaz kıldı, kitaplar okudu.

18 yaşında Akıncıların Fatih temsilciliğini kurdu. Kısa zamanda İstanbul'da adlarını duyurmaya başladılar. Haksızlıkları haykırmak için mitingler yaparken aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine de yardımda bulundular.

12 Eylül döneminin karanlığında İslami bir şuura sahip olan Metin Yüksel, "sağ" ve "sol" düşünceli insanların hedefi oldu. Onu hazmedemeyenler kendisini sürekli tehdit etti. Nitekim 1977'de sol bir grup tarafından açılan ateşle yaralandı. Yüksel, ikisi karnına, biri dizine olmak üzere üç kurşun yarası aldı ama çatışmadan sağ kurtuldu.

23 Şubat 1979'da cuma namazını Fatih Camii'nde kılan Metin Yüksel, namaz çıkışı cami avlusunda faşistlerin saldırısı sonucu şehid oldu.

Şehid Metin'in babası bölgenin en büyük âlimlerinden biri olan Molla Sadreddin Yüksel'dir. Molla Sadrettin, Kürt medreselerinden bahsedilince akla ilk gelen şahsiyetlerden biridir. Arapça, Farsça bilen Seyda, halkın müşkil meselelerine fetva verebilen zamanın fetva merciiydi.

Türkiye Müslümanları kadın hareketlerinin lideri konumundaki Süreyya Hanım, Şehid Metin'in ablasıydı. Yıllarca Suffe adını verdiği kurslarda çeşitli dersler veren Süreyya Hanım, başörtüsü mücadelesinin yapıldığı en eski yıllarda aktif rol almış, evlenmeyip kendisini hizmetlere adamıştı.