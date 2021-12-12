Şehid Abdülkadir Molla’yı rahmet ve dua ile anıyoruz! 'Suçum Allah’tan başkasına kulluk etmemekti!'

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Bölgedeki böl-parçala-yönet planına karşı çıkarak Müslümanların Bangladeş ve Pakistan diye ikiye bölünmemesi için fikir beyan eden Abdülkadir Molla, parçalanmaya karşı direnmişti. Aynı dine inanan, aynı dili konuşan, aynı coğrafyayı paylaşan ve aynı kültüre sahip olan insanların iki devletli olmasının güç kaybı oluşturacağını savunan Molla, parçalanmaya mani olamamıştı. Pakistan’dan koparak oluşturulan Bangladeş’e hakim olan ayrılıkçı Hasina rejimi, Abdülkadir Molla hakkında “vatana ihanet” gibi absürt bir suçlamayla dava açmıştı. Yapılan düzmece yargılamayla hakkında idam kararı verilen Abdülkadir Molla, 12 Aralık 2013 günü şehid edildi.

‘Bize kulluk et' dediler, 'asın' dedim!

“Suçum Allah’tan başkasına kulluk etmemekti. Bize kulluk et, dediler. Ben de ‘asın’ dedim” sözleriyle hafızalara kazınan Abdülkadir Molla, şehadet şerbeti içmeden önce birçok Müslümanın fikri hayatında önemli bir yer teşkil eden Cemaat-i İslâmi Partisi’nin genel sekreter yardımcılığı görevini yürütüyordu.