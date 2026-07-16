  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
16 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi Bölgede tansiyon yüksek! Petrol tankeri vuruldu! Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Haluk Levent hakkında mahkeme kararını açıkladı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: O geceyi tekrar yaşadık Sirenler çaldı! İran, ABD üslerini hedef aldı! İran hedeflerine odaklandı! Misilleme operasyonları devam ediyor Hakan Fidan 15 Temmuz öncesi kritik süreci anlattı ABD saldırıları sürüyor! İran'a yeni saldırılar Minarelerden selâ sesleri yükseldi! Haluk Levent 7 yıl önceden uyarmış: Satarım sizi!
Gündem Şehadetinin 9. yıldönümünde Bakan Tekin'den mesaj Necmettin öğretmen maarif ailemizin hafızasında yaşayacak
Gündem

Şehadetinin 9. yıldönümünde Bakan Tekin'den mesaj Necmettin öğretmen maarif ailemizin hafızasında yaşayacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şehadetinin 9. yıldönümünde Bakan Tekin'den mesaj Necmettin öğretmen maarif ailemizin hafızasında yaşayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'de 9 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için anma mesajı yayımladı. Bakan Tekin mesajında, "O, temsil ettiği vakar ve adanmışlıkla maarif ailemizin hafızasında daima yaşayacaktır" ifadelerini kullandı

Bakan Tekin, yayımladığı mesajında, bir öğretmeni unutulmaz kılanın anlattığı derslerden önce temsil ettiği şahsiyet olduğunu belirtti.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın, geride yıllarla ölçülemeyecek bir miras ve eğitim ailesine istikamet vermeyi sürdüren bir öğretmenlik anlayışı bıraktığını aktaran Tekin, "Her insanın hayatında yönünü tayin eden cümleler vardır. Necmettin öğretmen için o cümle, babasının 'oğlum, bir tercihi de benim için öğretmenlik yaz' tavsiyesiydi. O gün babasına gösterdiği vefa, hayatının istikametini belirleyen en önemli kararlardan biri oldu." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın kitapların arasında büyüdüğünü, okumayı, düşünmeyi ve hakikatin peşinden yürümeyi erken yaşlarda öğrendiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

 

"Esmayıhüsnayı ezberleyecek kadar güçlü bir manevi terbiyeyle yetişti. Çocukluğunda kazandığı bu değerleri, göreve başladığı ilk günden itibaren sınıfına taşıdı. Çiftçibaşı İlkokulu'nda öğrencileri için sobayı yaktı, kendi elleriyle pasta yaptı. Türkülerle, şiirlerle ve içtenliğiyle onların hafızasında silinmeyecek hatıralar bıraktı. 'Bayrak' şiirini okurken hissettiği heyecanı, öğrencilerine de taşımaya çalıştı. Onun nazarında öğretmenlik, şahsiyetiyle konuşabilmekti. Yaz tatilini geçirmek üzere memleketine dönerken bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Necmettin Öğretmen, günler sonra şehit edilmiş halde bulundu.

Babasının yıllar sonra dile getirdiği 'şehadet zordur, yolu da çetindir' sözü, bir babanın acısını da milletimizin metanetini de aynı anda tarif etmektedir. O, temsil ettiği vakar ve adanmışlıkla maarif ailemizin hafızasında daima yaşayacaktır. Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı ve onun şahsında bütün maarif şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere bütün şehit ailelerimize Cenabıallah'tan sabrıcemil niyaz ediyor, bizlere de onların uğruna yaşadığı değerleri aynı sadakatle geleceğe taşıyabilmeyi nasip etmesini diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

Gürsel Tekin Sözcü TV'ye meydan okudu: "Hadi çağırın beni"
Gürsel Tekin Sözcü TV'ye meydan okudu: "Hadi çağırın beni"

Gündem

Gürsel Tekin Sözcü TV'ye meydan okudu: "Hadi çağırın beni"

Eğitimde yapay zeka devrimi başladı! Bakan Yusuf Tekin müjdeyi Çamlıca Camisi'nden verdi!
Eğitimde yapay zeka devrimi başladı! Bakan Yusuf Tekin müjdeyi Çamlıca Camisi'nden verdi!

Gündem

Eğitimde yapay zeka devrimi başladı! Bakan Yusuf Tekin müjdeyi Çamlıca Camisi'nden verdi!

Bakan Tekin, İHL mezuniyet töreninde konuştu! Meslek derslerine branşlaşma müjdesi
Bakan Tekin, İHL mezuniyet töreninde konuştu! Meslek derslerine branşlaşma müjdesi

Gündem

Bakan Tekin, İHL mezuniyet töreninde konuştu! Meslek derslerine branşlaşma müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kürsüde imrenilecek hareket! Sünnete riayet edip suyu oturarak içti!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kürsüde imrenilecek hareket! Sünnete riayet edip suyu oturarak içti!

Gündem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kürsüde imrenilecek hareket! Sünnete riayet edip suyu oturarak içti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23