Şehadet şerbetini yudumlayan şehit

Bayram Ali Öztürk Hoca’yı şehadet şerbetini yudumlayışının 12. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ömrünü İslam’ın hakikatlerini yaymaya adayan Bayram Ali Öztürk Hoca, “nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz” ilahi uyarısı tecelli edercesine irşad faaliyeti esnasında son nefesini verdi.

ÖZTÜRK HOCANIN DOSYASI 12 YILA RAĞMEN HALEN AYDINLATILAMADI

Zahiri ve batıni ilimlere olan hakimiyetiyle bilinen Şehit Bayram Ali Öztürk; Farsça, Arapça, Osmanlıca, İngilizce ve Fransızca’yı anadili seviyesinde biliyordu. İsmailağa Camii’nde verdiği vaaz esnasında Mustafa Erdal isimli caninin bıçaklı saldırısına uğrayan Öztürk Hoca’nın dosyası aradan geçen 12 yıla rağmen halen aydınlatılamadı.

Daha önce FETÖ’cüler tarafından sümen altı edildiği anlaşılan cinayet dosyasında yeni bir gelişmenin yaşanmaması tepki çekiyor. Sevenleri ve yol arkadaşları ise bir an önce karanlık cinayetin aydınlatılarak, gerçek faillerin yargılanmasını ve acılarının biraz olsun hafiflemesini bekliyor. Gazetemiz Akit, şehadetinin yıl dönümünde Bayram Ali Hoca’nın dava arkadaşlarıyla konuştu.

İNANDIĞI GİBİ YAŞADI

Mahmut Eren Hoca, Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca’nın büyük bir İslam alimi olduğunu belirterek, “Rahmetli Bayram Hoca’ya yürüyen kütüphane derlerdi. Bu müşterek bir ifadeydi. İlim meraklısı bir insandı. Üzerinde ilahi bir cezbe vardı. Sohbetlerinde kendinden geçtiği olurdu” dedi. Bayram Hoca’nın Müslümanca bir hayat sürdüğünü kaydeden Eren Hoca, “Belki de Allah’a en yakın olduğu an İslam’ı anlattığı andı ki böyle bir anda son nefesini verdi” şeklinde konuştu. Peygamber efendimizin duasını hatırlatan Eren Hoca, “Peygamberimiz, ‘Ya Rabbi amelimizin en hayırlısını son yaptığımız amel kıl. Ömrümüzün en hayırlı anını son anı kıl. Yaşadığımız günlerin en hayırlısını sana kavuştuğumuz gün eyle’ diye dua edermiş. Muhtemelen Bayram Hoca’da bu duayı yaptı ki, bir hoca için ömrünün en anlamlı anında ölüm nasip etti” ifadelerini kullandı.

DAVA AŞKINI ÖĞRENDİK

Ömer Faruk Korkmaz Hoca, Bayram Ali Hoca’dan dava aşkını öğrendiklerini belirterek, “Bayram Ali Hoca’nın sohbetlerinde bulunduk. O zamanlar ilme yeni başlamıştım. Bize heyecanı öğreten, kitap sevgisini öğreten, davaya nasıl sarılması gerektiğini öğreten isimdi. Ben halen Bayram Hoca’nın vermiş olduğu heyecanla çalışıyorum” dedi. Bayram Hoca’nın hayatını kitaplaştırdığını kaydeden Korkmaz, “Güneşin Doğması Uğruna Batan Bir Yıldız Şehit Bayram Hoca” isimli kitapta da bunlardan bahsettim. Sohbetlerini deşifre etmiştim. Vaazlarından kesitler aldım. İslam tarihinde ender rastlanan bir şeydir Camide şehit edilmek. Bu da enteresan bir durum. Anlattığı her şeyi hayatında yaşıyordu. Sözleri tesirliydi. Bu ikisi beni çok etkilemişti. Tesir etmek bambaşka bir şeydir” şeklinde konuştu.

FETÖ’CÜLER ÖRTBAS ETTİ

Akit, şehit Bayram Ali Öztürk cinayeti dosyasının FETÖ’cü yargı mensupları tarafından sümen altı edildiğini ortaya çıkarmıştı. 3 Eylül 2016 tarihinde, “Cinayeti FETÖ’cüler karatmış” başlıklı haberinde konuyu kamuoyunun gündeme getiren gazetemiz, “FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve örgütünün tertiplediği “Dinlerarası diyalog” fitnesine karşı sert sözler sarf eden Bayram Hoca’nın dosyasına bakan hakim ve savcıların, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü sonrası düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan Yargıtay Üyesi Süleyman Pehlivan, hakkında yakalama kararı çıkarılan Savcı Salim Duran ve firari Savcı Cihan Kansız olduğu tespit edildi” ifadelerine yer vermişti.