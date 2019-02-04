Şehadet ayı şubat

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Aziz İslam dâvâsının selametini her şeyden ve herkesten üstün tutan maneviyat öncüleri, rahmet ve minnetle yad ediliyor. Bakara Suresi’nin 154. ayetinde “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler fakat siz sezemezsiniz” buyuruluyor. İman sahipleri bilirler ki ölüm bir yok oluş değildir. Allah yolunda şehadet, yeni ve sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. Müslüman için Allah yolunda şehadetten daha kutsal başka bir şey olabilir mi? İşte şubat ayında şehadete erişen güzel insanlardan bir kısmı:

Metin Yüksel 20 yaşında şehitlik mertebesine ulaştı

Molla Sadreddin Yüksel Hoca’nın oğlu olan Metin Yüksel, ülkemizde genç yaşına rağmen İslami hareket içinde şuuru, uyanıklığı ve aktivitesiyle tanınıyordu. Yurdun dört bir yanında zalimlere ve işbirlikçilerine karşı amansız bir mücadele içindeydi. 23 Şubat 1979 Cuma günü Cuma namazı çıkışında yaşam alanları daralan kavmiyetçiler tarafından hunharca katledildi. Şehit edildiğinde 20 yaşındaydı.

Malcolm X Müslümanların gönlünde taht kurdu

19 Mayıs 1925’te dünyaya gelen Malcolm X, bir papazın 11 çocuğundan biridir. Malcolm’un hayatındaki en büyük değişiklik, hapishanedeyken oldu. Eliah Muhammed’le tanışarak İslam’ı seçti ve Müslüman oldu. 27 yaşında tahliye olan Malcolm, gayretleriyle göz doldurarak milyonlarca Afro-Amerikalının umut sesi oldu. Hac farizasını yaptığı zaman farklı ırklardan ve renklerden insanlarla birlikte aynı Allah’a secde etmenin büyüsüne kapıldı ve ırkçılığın İslam dışı olduğunu fark etti. Bunu Amerika’ya taşıdı. Malcolm’un ünü, İslam ülkelerini sardı. Amerika’da çok büyük kitleleri peşi sıra sürükleyen Malcolm, ABD rejimi için tehlikeli olmaya başlar. 21 Şubat 1965’te suikastçıların kurşunlarına hedef olarak şehit edilir.

Musavi İsrail ajanları tarafından şehit edildi

Şubat ayında şehit edilen önemli Müslüman önderlerden biri de Abbas Musavi. Lübnan’daki Hizbullah’ın genel sekreteriydi. Özellikle Güney Lübnan’daki Siyonist işgale karşı yürütülen cihadda önemli yeri vardı. İsrail ajanları tarafından 17 Şubat 1994’te şehit edildi.

Zehirleyerek şehit ettiler

Şeyh Es’ad Erbili, meşhur Menemen olaylarından dolayı, bu olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı halde yargılanan ve idama mahkûm edilen ilim erbabındandı. Yaşı ilerlemiş olduğundan hakkındaki idam kararı resmen infaz edilmedi. Ama onu ortadan kaldırmak isteyenler, 4 Şubat 1931’de kendisini hastanede zehirleyerek bir infazı daha insanlık dışı bir metotla gerçekleştirdiler.

Zelimhan Yandarbiyev, bombanın hedefi oldu

Zelimhan Yandarbiyev, Çeçenistan’ın Cevher Dudayev’den sonra gelen ikinci devlet başkanı. Çeçenistan’ın bağımsızlık davasında önemli bir yeri olan Yandarbiyev, 13 Şubat 2004’te arabasına konan bir bombanın hedefi oldu.

İmad Muğniye, ABD VE İsrail’in korkulu rüyasıydı

Amerika ve İsrail hedeflerine yönelik sarsıcı eylemler gerçekleştiren İmad Muğniye, 25 yıldır CIA ve Mossad’ın öldürmek istediği bir isimdi. İmad Muğniye, 12 Şubat 2008’de çok sevdiği Hz. Rukiye’nin kabrini ziyaret ettikten ve matem gecesine katıldıktan sonra Suriye’nin başkenti Şam’da uğradığı suikastle şehid edildi.

İrşad yolunda Hakk’a yürüdü

İslam yolunda büyük hizmetleriyle tanınan Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi de 4 Şubat 2001 günü irşad için gittiği Avustralya’da geçirdiği bir trafik kazası sonucu Hakk’a yürümüştü. Türkiye’nin ve İslam dünyasının önde gelen alimlerinden olan Coşan hoca, Nakşi silsilesinin de önemli büyüklerindendi. Ömrünü İslam davasına adayan ve binlerce talebe yetiştiren Coşan Hoca, vefatının üzerinden 18 koca yıl geçmesine rağmen sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyor.

Hasan El Benna Filistin’in sesi oldu

Dünyanın birçok yerinde mensupları olan Müslüman Kardeşler Hareketi’nin (İhvan-ı Müslimin) kurucusu olan Hasan El Benna, hayatı boyunca İslami bir mücadelesi içerisinde yaşadı. Filistin meselesini İslam’ın meselesi olarak gündeme getirdi. Filistin’de savaşacak birlikler oluşturup cepheye gönderdi. 1949 yılının şubat ayında bir konferansından çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Polis hastaneye müdahale etti, tedavi görmesini engelledi. Orada ruhunu teslim etti. Şehadetinden sonra Kahire’de camiler kapatıldı.

Şubat ayının diğer şehitleri ve önemli olayları ise şu şekilde:

-2 Şubat: Hama katliamı (1982). Cezayir’de 21 Müslüman şehid edildi (1996).

-7 Şubat: Dünya Kudüs Günü.

-8 Şubat: Molla İhsan Yeşilırmak şehid edildi (1993).

-25 Şubat: El Halil katliamı, 68 şehid (1994).

-27 Şubat: İzzeddin Kassam’ın şehadeti (H. 1354)