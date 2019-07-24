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Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor

Diyetisyen Salih Gürel, kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte pazar ve manav tezgahlarında yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan şeftalinin de tezgahlarda yerini almaya başladığını belirterek, vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra hoş kokusu ve lezzetli bir tadı olan şeftalinin faydalarının saymakta bitmeyeceğini söyledi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:21
Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor

Diyetisyen Salih Gürel, kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte pazar ve manav tezgahlarında yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan şeftalinin de tezgahlarda yerini almaya başladığını belirterek, vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra hoş kokusu ve lezzetli bir tadı olan şeftalinin faydalarının saymakta bitmeyeceğini söyledi.


Şeftalinin mide asidini dengeleyerek hazımsızlık problemini giderdiğini dile getiren Diyetisyen Salih Gürel, “Şeftali cildin kendisini yenilemesini sağlayarak yaşlanmayı da geciktirici bir özelliğe sahiptir. Şeftali bağırsak kurtlarının temizlenmesine yardımcı olur. Şeftali idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Şeftali ağız kokusunu engeller. Şeftali, içerdiği bioflavonoid bileşeni sayesinde kanserli hücre oluşumu önler. Şeftali bağışıklık sistemini güçlendirir. Şeftali sinir sistemini yatıştırır ve uykusuzluğa iyi gelir. Şeftalinin düzenli tüketimi vücudunuzdaki kan dolaşımını arttırarak görme sağlığınızı iyileştirebilir. Şeftalinin düzenli tüketimi kalp krizi ve felce karşı korunmanıza yardımcı olur. Şeftali böbrekle ilgili rahatsızlıkları azaltır ve ülser riskini düşürür. Şeftali cildinizi zararlı UV ışınlarına karşı korur. Şeftali düzenli olarak tüketildiğinde kansızlık sorununu ortadan kaldırır. Şeftali böbreklerde oluşan kum ve taşların atılmasını sağlar. Şeftali safra kesesinin işlevini düzene sokar” dedi.


Şeftalinin tek başına yendiğinde sindirim sürecinin çok hızlı çalıştığını anlatan Diyetisyen Salih Gürel, “Bir ana öğünün hemen ardından şeftali yemek, sindirim sırasında diğer gıdalar ile birleştiğinde midede mayalanmaya neden olabilir bu da hazımsızlık, mide ekşimesi gibi sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle ana öğününüzün hemen ardından şeftali yememelisiniz. Ana öğünden en az iki saat sonra şeftali yiyin. Ayrıca şeker hastaları için şeftalinin yanında tüketecekleri süt, yoğurt, ayran kana hızlı geçişini yavaşlattığı için insülin ve şeker metabolizmada hızlı yükseliş-düşüş olmasını önlüyor. Bu sayede kan şekerinizin dengede kalmasına katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:21
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