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Gündem Erdoğan ve Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
Gündem

Erdoğan ve Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
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Erdoğan ve Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Kabristanı'nda tarihi bir kareye imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta bulunan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geldi.

Erdoğan, burada abidevi mezar taşlarının bulunduğu bölümleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından ecdat ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duanın ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sonrası mezarlık çıkışında kendisini bekleyen şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve kuvvet komutanları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli "Devlet bey Konağı'nda" bir araya geldi.

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