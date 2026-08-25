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Gündem Türk mahkemelerini eleştiren Özel, AİHM’i el üstünde tuttu! Gezici Kavala’ya destek, AİHM’e övgü
Gündem

Türk mahkemelerini eleştiren Özel, AİHM’i el üstünde tuttu! Gezici Kavala’ya destek, AİHM’e övgü

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Türk mahkemelerini eleştiren Özel, AİHM’i el üstünde tuttu! Gezici Kavala’ya destek, AİHM’e övgü

Başkent’te Aziz İhsan Aktaş Davası’nda verilen cezalar üzerinden yargıya tepki gösteren YP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Kavala bırakılsın’ şeklindeki skandal AİHM kararına ise övgüler dizdi. Gezi finansörü Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen Özel, “AİHM kararları, uluslararası sözleşme ile kabul edildiği için kanunla çeliştiğinde de üzerindedir. Defalarca AYM kararlarına uymadılar, AİHM ikinciye karar veriyor hala uymuyorlar” şeklinde konuştu.

Ankara’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş Davası’nda verilen cezalarla ilgili hazımsızlığını dile getirdi, ardından defalarca Türkiye aleyhine karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) savundu ve Gezi finansörü Osman Kavala’nın avukatlığına soyundu.

TÜRK YARGISINA SALDIRDI

En çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, suçlandığı 60 eylemin 56’sından beraat ediyor” diyen Özgür Özel, “Aziz İhsan Aktaş diye birisine ’Sen suç örgütü liderisin’ dediler. ‘Bu da senin örgütün’ dediler. Sonra da ‘Böyle bir örgüt yokmuş’ dediler. ’Örgüt’ olduğu için insanları başka bir şehre gönderdiler. Aileleriyle görüş sınırlaması getirdiler” sözleriyle yine devlete kara çalmaya kalktı.

Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat’ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok” hatırlatması yapan Özel, “Aktaş’ın olmadığı eylemlere üst sınırdan ceza vererek başkanları içeride tutmaya yönelik bir iş var. Rıza Akpolat’a 438 yıl ceza isteniyordu 20 yıl ceza verdiler. İstinaf ve Yargıtay’da kesin bozulacak diye üst sınırdan ceza veriyor” ifadelerini kullandı. Özel’in her zamanki gibi “başkanlarına” yönelik suçlamalara cevap verememesi dikkatlerden kaçmadı.

“KIZIL SOROS”UN AVUKATLIĞINA SOYUNDU

Özgür Özel, Gezi Parkı ayaklanmasının finansörlerinden olduğu belirtilen Osman Kavala’yı da savundu. Kavala bilindiği üzere, dünyada kaostan beslenen en ünlü spekülatör George Soros’un kurduğu Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye ayağını yönetiyordu.

Osman Kavala’nın serbest bırakılması gerektiğini savunan Özel, “AİHM kararları, uluslararası sözleşme ile kabul edildiği için kanunla çeliştiğinde de üzerindedir. Defalarca AYM kararlarına uymadılar, AİHM ikinciye karar veriyor hala uymuyorlar” diye konuştu.

Sizin hukukunuz yerin dibine batsın: AİHM’den skandal gezici Osman Kavala kararı
Sizin hukukunuz yerin dibine batsın: AİHM’den skandal gezici Osman Kavala kararı

Dünya

Sizin hukukunuz yerin dibine batsın: AİHM’den skandal gezici Osman Kavala kararı

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Yorumlar

Adem

Bunlar varken dis düsmana gerek yok...yüz yildir vatana, millete ihanet etmekten,zúlmetmekten usanmadilar...gavurun kurallarini ve anayasasini bu millete bela ettikleri yetmedi simdide gavurun mahkemesini kendi ülkelerini mahkemesine üstün tutuyorlar...yunanin savasla koluna takamadigi kadinlari venizoladin koluna takanlarda bu midesi genisler degilmi???? Bu úlkenin basindan felaketler bu hain,nursuzlar gitmeden gitmez....
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