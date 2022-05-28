Şeftali reçeli tarifi nasıl yapılır? Şeftali yemek kabızlığı giderir mi ve iyi gelir mi?

Gaziantep'te şeftali hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şeftali üreticileri hasat telaşı yaşıyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, ilçede 200 dekar alanda üretimi yapılan şeftalinin hasadına başlandığını söyledi.

Yeşilyurt, Altınüzüm ve Sulumağara mahallelerinde "tüylü/tüysüz Bursa" ile erkenci "rich may" çeşitlerinin yetiştirildiğini belirten Köse, her yıl 15 Mayıs'ta yapılan hasadın bu yıl hava şartlarından dolayı geciktiğini ifade etti.

Köse, şeftalide verimin düşük olduğunu ancak fiyatların üreticiyi sevindirdiğini dile getirdi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde şeftali yetiştiren Ahmet Aslan (62), 40 dönümlük bahçesinde 1600 şeftali ağacı bulunduğunu, Suriye sınırına 5 kilometre mesafedeki bahçesinden topladığı mahsulü Hatay'dan gelen ihracatçı firmaya sattığını söyledi.

Ürünün kalitesinin son derece iyi olduğunu belirten Aslan, "Bu yıl kış şartlarından dolayı rekoltemiz düşük ama fiyatlar iyi. Her sene 70 ton civarında ürün alıyordum. Bu yıl beklentim 25 ton civarında. Kilosunu 10 liraya bahçemizde ihracatçıya veriyorum. İşçi ve diğer hiçbir masrafına karışmıyorum. Onlar da Balkan ülkeleriyle Rusya'ya satıyorlar." dedi.

Şeftali yemek kabızlığı giderir mi ve iyi gelir mi?

Şeftalinin içindeki çözünmez lifler genel olarak bağırsaklardan geçerken dışkıyı da nemlendirir. Bu şekilde dışkının kolay bir şekilde çıkması sağlanır. O nedenle şeftali kabızlığın çözülmesinde çok etkilidir.

Şeftali Kabız Mı Yapar yoksa İshal mi?

Kabızlık günümüzdeki en önemli rahatsızlıklardan birisidir. Hayatı olumsuz etkileyen ve sağlığı bozan kabızlığın pek çok nedeni olabilir. Bağırsak ve sindirim rahatsızlıklarından birisi olan kabızlığı beslenme şekli de etkileyebilir. Özellikle bazı besinlerin tüketimi kabızlığın nedenleri arasında da sayılabilir. Şeftali meyvesi yüksek bir life sahip olduğu için kabızlığı da önlemektedir. Bazı durumda bünyeden bünyeye değişiklik görülmektedir. Bazılarında şeftali kabızlığı önlerken bazı kişilerde kabızlığa etki eden faktörlerden birisi de olabilir.

Şeftali Yemek Kabızlığı Giderir mi ve İyi Gelir mi?

Şeftali Yemek genel olarak kabızlığı gidermesi ile bilinir. Önemli meyvelerden birisi olan şeftali çözünmez lifleri çözmeyi sağlar. Bu sayede bağırsaklar daha iyi çalışır. Bağırsaktan geçen dışkı yumuşatılır ve çok çabuk çıkar. Dolayısı ile şeftali kabızlığa şifa olan besinlerden birisidir. Bazı kişilerin metabolizmalarına bağlı olarak şeftali kabız da yapabilir. Bu noktada genellikle kişilerin genel yapılarına göre şeftali sağlığa iyi gelebilir.

Şeftalinin Faydaları Nelerdir?

Şeftalinin çok sayıda önemli faydası bulunmaktadır. Görme yetisini güçlendiren şeftali güçlü bir antioksidan olarak bilinmektedir. Şeftali kişinin günlük lif ihtiyacını karşılamaktadır. Yüksek lifli gıdalardan birisi olan şeftali sindirim sistemi için de çok faydalıdır. Şeftali kişinin kilosunu korumada çok etkilidir. Yüksek lif içeren şeftalinin yüzde 85'i ise sudur. Bu nedenle şeftali kilo yapmaz. Bazı yiyeceklerde bulunan şeftali genellikle florür içermesi nedeni ile dişlere de çok iyi gelir. Dişlerin sağlıklı ve güçlü görünmesi için şeftali tüketmek de çok önemlidir.

Şeftali İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Şeftali günümüzde en çok tüketilen meyvelerden bir tanesidir. Günlük şeftali tüketimi vücuda iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra şeftali tüketimi kabızlığın da önüne geçer. Şeftali tüketmek cilt güzelliğine de çok etkilidir. Bunun yanı sıra saçların güçlü ve parlak olması için belli miktarlarda şeftali tüketilmesi gerekir. Şeftali tüketildiğinde mide sorunlarını da kısa sürede hafifletir.

Şeftali reçeli tarifi

Malzemeler

- 10 adet şeftali

- Yarım kg şeker

Şeftali Reçeli Nasıl Yapılır?

1. adım: 10 büyük bursa şeftalisini yıkayıp soyup bir kaba elma dilimi yada benim gibi küçük şekilde doğrayın aynı kap ölçüsünde üzerine toz şeker ilave edip suyunu bırakıncaya kadar bekletin.

2. adım: Ocağa alıp üzerinden köpüğünü alarak kaymaya bırakın içinden süzgeç yardımıyla şeftalileri bir kaba alıp suyu kıvam almaya yakın tekrar ilave edin.

3. adım: Bu işlem şart değil şeftalinin biraz daha sert olması için yumuşak seviyorsanız kalsın almayın.

4. adım: Suyu kıvam alınca 1 çay kaşığı limon tuzu ilave edip karıştırın. 1-2 dk kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakın.

5. adım: Kıvamı soğuduktan sonra ve limon tuzundan sonra daha yoğunlaşır bunu hesaba katmayı unutmayın