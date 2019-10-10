Şeftali kurabiye nasıl yapılır? Şeftali kurabiye tarifi
Çocuklarınızın beğenisi kazanabilecek bir tarifle karşınızdayız. Görüntüsü ve tadıyla dillere destan şeftali kurabiye hazırlayarak; evladınızın hazır ürünleri tüketmesinin önüne geçebilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Şeftali kurabiye nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...10 Ekim 2019 Perşembe 12:05
Çocuklarınızın beğenisi kazanabilecek bir tarifle karşınızdayız. Görüntüsü ve tadıyla dillere destan şeftali kurabiye hazırlayarak; evladınızın hazır ürünleri tüketmesinin önüne geçebilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Şeftali kurabiye nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...
Şeftali kurabiye tarifi
Malzemeler:
Hamur için;
- 125 gram tereyağı
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 2,5 su bardağı un
Kreması için;
- 2,5 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 180 gram sütlü çikolata
Üzeri için;
- 1 çay kaşığı turuncu gıda boyası
- 1 çay kaşığı kırmızı gıda boyası
- 3 yemek kaşığı toz şeker
Öncelikle işe kremayı hazırlayarak başlamalısınız.
Sütü, şekeri ve unu sos tenceresine alın.
Sürekli karıştırarak sosun kıvam almasını sağlayın.
Kıvam alan sosa çikolatayı ekleyip eritin.
Çikolata eriyince ocağı kapatın.
Kenara aldığınız sosu soğutmak için mikserle çırpın.
Ardından sosu buzdolabına kaldırın.
Hamur malzemelerini sırasıyla bir karıştırma kabına alıp, yoğurun.
Unu azar azar ilave etmeniz kıvam için doğru olacaktır.
Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyeleri yerleştirin.
Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız kurabiyeleri dinlendirin.
Soğumaya başlayan iki adet kurabiyenin arasında çikolatalı sostan sürün.
Tüm kurabiyeler için aynı işlemi yapın.
Turuncu ve kırmızı gıda boyasını ayrı kaselere alın.
İki boyayı da yarımşar bardak suyla karıştırın.
Toz şekeri de ayrı bir kaseye doldurun.
Kurabiyelerin bir tarafını kırmızıya bir tarafını turuncu suya batırın.
Ardından kurabiyeleri toz şekere bulayın.
Afiyet olsun.
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