Şeftali kurabiye nasıl yapılır? Şeftali kurabiye tarifi Çocuklarınızın beğenisi kazanabilecek bir tarifle karşınızdayız. Görüntüsü ve tadıyla dillere destan şeftali kurabiye hazırlayarak; evladınızın hazır ürünleri tüketmesinin önüne geçebilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Şeftali kurabiye nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Çocuklarınızın beğenisi kazanabilecek bir tarifle karşınızdayız. Görüntüsü ve tadıyla dillere destan şeftali kurabiye hazırlayarak; evladınızın hazır ürünleri tüketmesinin önüne geçebilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Şeftali kurabiye nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... Şeftali kurabiye tarifi Malzemeler: Hamur için; 125 gram tereyağı

1 adet yumurta

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı yoğurt

2,5 su bardağı un Kreması için; 2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı un

180 gram sütlü çikolata Üzeri için; 1 çay kaşığı turuncu gıda boyası

1 çay kaşığı kırmızı gıda boyası

3 yemek kaşığı toz şeker Öncelikle işe kremayı hazırlayarak başlamalısınız. Sütü, şekeri ve unu sos tenceresine alın. Sürekli karıştırarak sosun kıvam almasını sağlayın. Kıvam alan sosa çikolatayı ekleyip eritin. Çikolata eriyince ocağı kapatın. Kenara aldığınız sosu soğutmak için mikserle çırpın. Ardından sosu buzdolabına kaldırın. Hamur malzemelerini sırasıyla bir karıştırma kabına alıp, yoğurun. Unu azar azar ilave etmeniz kıvam için doğru olacaktır. Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyeleri yerleştirin. Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kurabiyeleri dinlendirin. Soğumaya başlayan iki adet kurabiyenin arasında çikolatalı sostan sürün. Tüm kurabiyeler için aynı işlemi yapın. Turuncu ve kırmızı gıda boyasını ayrı kaselere alın. İki boyayı da yarımşar bardak suyla karıştırın. Toz şekeri de ayrı bir kaseye doldurun. Kurabiyelerin bir tarafını kırmızıya bir tarafını turuncu suya batırın. Ardından kurabiyeleri toz şekere bulayın. Afiyet olsun.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.