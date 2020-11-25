Şeffaflık yalan oldu: Köşeye sıkışan Akşener konuyu böyle kapattı!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, 'HDP ile ortak hazırladıkları' belirtilen anayasa taslağı soruldu.

"İsteyen istediğini düşünsün"

Şeffaf olduğunu iddia eden Akşener, "İsteyen istediğini düşünsün" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

Cevap veremeyince "Millet aç aç" diyerek konuyu kapattı

Soruya sinirlenen Akşener, HDP ile anayasanın ilk 4 maddesi de dahil değiştirmek için oturmasına cevap veremeyince, "Millet aç açık. Bunları artık konuşmayacağım. Partimden de kimse bunlara cevap vermeyecek" ifadelerinde bulundu.

Ne oldu?

CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin Anayasa taslağı hazırladığı ortaya çıktı.

Taslak metinde eşcinsel sapkınlık anayasaya sokulmak isteniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "çoğulcu" anlayışla yeniden yapılanması, zorunlu Din Kültürü dersinin "seçmeli kültür dersine" çevrilmesi, ana dilde eğitim hakkı tanınması, birçok maddede geçen "toplumsal cinsiyet eşitliği" ifadesi de taslakta dikkat çeken unsurlar oldu.

CHP, İYİ Parti, SP ve HDP arasındaki Anayasa mesaisi 13 Ocak 2018'de yapıldı. 16 Şubat 2018'de ise toplantıların nasıl gerçekleştirileceğini ilişkin yol haritası hazırlanarak madde madde kayıt altına alındı. Yol haritasında toplantıların gizli olarak 2 haftada bir yapılması ve 3 ayda tamamlanması kararlaştırıldı.