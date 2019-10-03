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Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri nasıl sorgulanır?

Askerliğini yapan birçok kişi zaman zaman "Sefer görev emri nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz "Sefer görev emri nasıl sorgulanır?" sorusunun cevabı...

03 Ekim 2019 Perşembe 17:12
Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri nasıl sorgulanır?

Askerliğini yapan birçok kişi zaman zaman "Sefer görev emri nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz "Sefer görev emri nasıl sorgulanır?" sorusunun cevabı...

Askerliğini yapan, tezkeresini alan birçok kişi zaman zaman 'Sefer görev emri nedir?" sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Peki, ama nedir bu "Sefer görev emri."

Sefer görev emri nedir?

Sefer görev emri: Milli seferberlik durumunda daha önce askerlik görevini yerine getirenlerin yeniden askere çağrılması anlamına geliyor.

Sefer görev emri nasıl sorgulanır?

Geldik "Sefer görev emri nasıl sorgulanır?" sorunuzun yanıtına. Bunun için yapmanız gereken e-devlet sistemine giriş yapmak. Sefer görev emrini araştırmak isteyenler TC kimlik numaraları ve e-devlet şifreleriyle "turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama" linkinden sorgulama yapabilir.

Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi?

Sefer görev emri konusunda araştırma yapan pek çok kişi "Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi?" sorusunun da cevabını merak ediyor. Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel SGE'nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu da demek oluyor ki bir ailenin birden fazla ferdine ‘Sefer Görev Emri’ verilmesi mümkün olabilir.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 17:12
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