Sefer görev emri nedir? E devlet sefer görev emri sorgulama

E Devlet sisteminin hizmetleri içerisinde yer alan sefer görev emri sorgulamanın anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En çok aranan hususlar ise; sefer görev emri nedir, kimlere çıkar? Sefer görev emri e-devlet'te nasıl sorgulanır? gibi soruların yanıtları. İşte konuyla ilgili detaylar...

Sefer görev emri nedir?

İhtiyaçları karşılayacak tertiplerin yapılmasından sonra her yükümlüye sefer görev çağrısı halinde katılacağı birliğin yerini ve katılma süresini belirten bir sefer görev emri verilir. Koğuş ve kuruluşa ait gizli bilgilerin açığa vurulmaması için sefer görev emirlerine ve bunlara ait bildiri çizelgelerine birlik ve kurumların numarası ve açık adı yazılmaz. Bunun yerine birlik ve kurumlara bir seferberlik numarası verilir. Seferberlik numaraları aynı zamanda kısmî seferberlik halinde seferber edilecek birlik ve kurumlara tertip edilen yedek personelin sefer görev çağrısında da kullanılır.

Sefer görev emri nereden sorgulanır?

E-devlet sistemi içerisinde yer uygulamalardan biri de sefer görev emri sorgulama. Sefer görev emri sorgulama yapmak isteyen gençler, askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaatta bulunarak veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.