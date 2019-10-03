0553 313 94 23

Sefer görev emri nedir? E devlet sefer görev emri sorgulama

E Devlet sisteminin hizmetleri içerisinde yer alan sefer görev emri sorgulamanın anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En çok aranan hususlar ise; sefer görev emri nedir, kimlere çıkar? Sefer görev emri e-devlet'te nasıl sorgulanır? gibi soruların yanıtları. İşte konuyla ilgili detaylar...

03 Ekim 2019 Perşembe 23:37
Sefer görev emri nedir? E devlet sefer görev emri sorgulama

E Devlet sisteminin hizmetleri içerisinde yer alan sefer görev emri sorgulamanın anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En çok aranan hususlar ise; sefer görev emri nedir, kimlere çıkar? Sefer görev emri e-devlet'te nasıl sorgulanır? gibi soruların yanıtları. İşte konuyla ilgili detaylar...

Sefer görev emri nedir?

İhtiyaçları karşılayacak tertiplerin yapılmasından sonra her yükümlüye sefer görev çağrısı halinde katılacağı birliğin yerini ve katılma süresini belirten bir sefer görev emri verilir. Koğuş ve kuruluşa ait gizli bilgilerin açığa vurulmaması için sefer görev emirlerine ve bunlara ait bildiri çizelgelerine birlik ve kurumların numarası ve açık adı yazılmaz. Bunun yerine birlik ve kurumlara bir seferberlik numarası verilir. Seferberlik numaraları aynı zamanda kısmî seferberlik halinde seferber edilecek birlik ve kurumlara tertip edilen yedek personelin sefer görev çağrısında da kullanılır.

Sefer görev emri nereden sorgulanır?

E-devlet sistemi içerisinde yer uygulamalardan biri de sefer görev emri sorgulama. Sefer görev emri sorgulama yapmak isteyen gençler, askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaatta bulunarak veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:37
  1. E devlet sefer görev emri sorgulama
  2. E devlet sefer görev emri sorgulamayapma
  3. E devlet sefer görev emri sorgulamanasıl yapılır
  4. Sefer görev emri nedir?
  5. Sefer görev emri
  6. SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?
  7. sefer görev emri 2019
  8. sefer görev emri son dakika
  9. sefer görev emri ne kadar sürer
  10. 'Personel Sefer Görev Emri Sorgulaması
  11. yeni sefer görev emri tebliği nedir
  12. Sefer görev emri nasıl sorgulanır?
  13. araç sefer görev emri
  14. Sefer görev emri olanlar hazır olsun
  15. E Devlet sistemi
  16. sefer görev emri nedir
  17. sefer görev emri kimlere çıkmaz
  18. sefer görev emri kimlere çıkar
  19. Sefer görev emri nereden sorgulanır?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu puan durumu! İşte, Trabzonspor'un grubunda puan durumu
    1. UEFA Avrupa Ligi C Grubu puan durumu!..
    2. ABD'ye zor soru: Türkiye Fırat'ın..
    3. Yarın 4 Ekim Cuma günü İstanbul'da..
    4. Müthiş buluşma: Ay ve Yıldız bir kez..
    5. Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti?..
    6. Haşhaşlı revani nasıl yapılır?..
    7. Sefer görev emri nedir? E devlet sefer..
    8. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    9. Havalar ne zaman soğumaya başlayacak?..
    10. Avcılar'da yarın için 2 okula tatil..
    11. İlk ara tatil ne zaman başlayacak?..
    12. Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu..
    13. Savant sendromu nedir? Savant sendromu..
    14. MSB Muvazzaf subay alımı şartları..
    15. Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan nereli..
    16. İncirli sütün faydaları nelerdir?..
    17. Evde ateş nasıl düşürülür? Evde ateş..
    18. Bakan Akar, Esper ile görüştü! ABD'ye..
    19. POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru..
    20. Çok gelen elektrik faturasına ne..
    21. Vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin..
    22. Ahşap temizleme! Doğal ahşap cilaları..
    23. Çinko nedir ? Çinko eksikliğinde neler..
    24. Fıtık nedir? Fıtık nasıl geçer? Fıtığa..
    25. FETÖ'cüler kıvırmaya devam ediyor:..
    26. Diyabet nedir? Şeker hastalığına..
    27. Telefon alırken nelere dikkat..
    28. Gümüş parlatma nasıl olur? Takılar..
    29. Kitap okumanın faydaları nelerdir?..
    30. Başakşehir galibiyeti son dakikada..
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Dünyanın en güçlü top mermisini sahneye sürüyorlar
    Dünyanın en güçlü top mermisini sahneye sürüyorlar
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?
    Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?
    BMC’nin Tuğra’sı yollara damgasını vuracak
    BMC’nin Tuğra’sı yollara damgasını vuracak