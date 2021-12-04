Sefer bizimdir, zafer Allah’ın! 5 PKK’lı terörist ex
Kahraman Komandolarımızdan, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere bir darbe daha, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlerden 5’i etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama göre, kahraman komandolarımız Suriye’nin kuzeyini teröristlerin başlarına yıkmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde doçkalarla etkisiz hale getirilen teröristler için MSB tarafından paylaşım yapıldı.
MSB, sosyal medya hesabından, “Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.” ifadeleri kullanıldı.