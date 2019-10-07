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Sefaköy’de ortalık karıştı! Dehşet saçmaya motosiklet ve otomobillerle geldiler

İstanbul’un Sefaköy ilçesinde bir grup genç motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp, tabancayla havaya ateş açtı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:49

Sefaköy'de geldikleri motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp meşale yaktıktan sonra tabancayla havaya ateş açan gençler ortalığı birbirine kattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Caddesi üzerinde yaşandı. Motosiklet ve otomobilleriyle konvoya halinde caddeye gelerek duran gençler, yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen gençler, meşaleler yaktı ve ellerindeki tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Araçlarına abartı egzoz takarak aşırı gürültü de yapan gençlerin ortalığı birbirine kattığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:49
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YORUM YAZ

  • mehmetmehmet30 dk önce
    idam idam idam
  • abdrhmnabdrhmn38 dk önce
    bu p...ler kaos yaratmaya çalışıyor. bunları yakalayıp içeride bir güzel ...... düzün
  • MülayimMülayim38 dk önce
    Böyle ...ler son zamanlarda o kadar çok türedi ki insanın boğazlarını sıkası geliyor. Nedir bu hayvanlık, vahşilik. Bu memleketin polisi yok mu. Asker uğurlama, düğün konvoyu adı altında milletin stresine stres katıyorlar, tam bir cinayet sebebibu piçler

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